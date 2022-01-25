Kısıtlamalardan sıkılan insanlar artık tatil yapmak istiyor. 2022’de deneyim sunan sanal ve gerçek tatil seçenekleri öne çıkarken, en önemli trend ‘çılgınca seyahat’ diye tanımlanan her yeri gezmek olacak.

Az bilinen ve keşfedilmemiş destinasyonlar da talep görecek. Yeni varyantlara rağmen koronavirüsle yaşamayı öğrenen dünya insanı, son iki yıldır seyahat için bastırdığı tutkularını 2022’de çılgınca seyahat ederek açığa çıkaracak.

Yaşanan zorlu süreçte insanların hayata bakış açısı değişirken doğaya, doğal güzelliklere, çevreye, tarihi ve kültürel farklılıklara duyarlılık arttı.

Bu gelişmenin de turizm tercihlerine ve trendlere yansıması bekleniyor. Az bilinen, keşfedilmemiş destinasyonlarda farklı deneyimler yaşama arzusunun bu dönemde tetiklendiğine dikkat çekiliyor.

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