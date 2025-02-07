2030'a kadar 50 otele ulaşmayı hedefliyor

Elite World Hotels & Resorts, dünyanın en çok ziyaret edilen ilk beş fuarı arasında yer alan ve bu yıl 28’incisi düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT’e katıldı.

Elite World, 5-7 Şubat tarihleri arasında TÜYAP Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenen fuarda, franchise iş modeli ile büyüme stratejisi ve değişen seyahat ihtiyaçları çerçevesinde oluşturduğu markalarını iş profesyonelleriyle paylaştı.

Turizm sektöründe yarım asra yakın bir zamandır hizmet veren Elite World, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanında büyümeyi hedefliyor. Zincir, farklı seyahat ihtiyaçlarına cevap veren 10 marka, anlaşması imzalanan franchise otellerle birlikte toplam 16 otel ve 5 bini aşkın yatak kapasitesiyle hizmet veriyor. Elite World, 2030 yılına kadar 50 otel hedefine ulaşmak için yeni otelleriyle büyümeye devam ediyor.

2025 HEDEFİNDE AVRUPA ŞEHİRLERİ VAR

Yurtdışındaki ilk otelini 2026 Haziran’da Fildişi Sahili Cumhuriyeti’nin başkenti Yamoussoukro’da açmak için anlaşma imzalayan marka, büyüme stratejisine 2025 itibariyle Avrupa şehirleri ağırlıklı devam etmeyi planlıyor. Fuar boyunca hem yeni açılan otelleri hem de 2025 stratejilerini iş profesyonelleriyle paylaşma imkânı bulan zincirin, bu yılki büyüme hedefleri kapsamında Hollanda, İngiltere ve Almanya gibi Avrupa ülkeleri ilk sırada yer alıyor.

Elite World Hotels & Resorts Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, “Global standartlardaki hizmet kalitemizi ülkemizin ve dünyanın farklı şehirleriyle buluşturacağımız bir strateji izliyoruz. Değişen küresel seyahat ihtiyaçlarına yönelik oluşturduğumuz markalarla, trendleri yakından takip ediyor ve bunlara yönelik aksiyonlar alıyoruz. 2024 yılında yurt içi ve yurt dışında yeni otel anlaşmalarımızı yaparak bazı otellerimizin açılışlarını gerçekleştirdik. Bu yıl ise odağımızı yurt içinde turizmin çeşitliliğine katkı sağlayan Anadolu şehirleri, yurt dışında ise Avrupa şehirlerine çeviriyoruz” diye konuştu.

Franchise iş modeliyle büyüme hedeflerini geçen yıl Türkiye ve yurt dışında yaptığı anlaşmalarla hızlandıran Elite World Hotels & Resorts, bu yıl boyunca da turizm sektörüne girmek isteyen yatırımcılarla birlikte büyümeyi hedefliyor.