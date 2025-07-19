45 dakika su üstünde kalabiliyor, 200 kilo taşıyor: Tatilcilerin can dostu

Tesisten her gün yararlandığını söyleyen Konyaaltı Sahili’nin müdavimlerinden Ahmet Kalkavan, "Bu robot cankurtaran hizmeti çok güzel. Zaman zaman insanlar denizde hayati tehlike yaşama durumuyla yüz yüze geliyor. Ancak robot cankurtaran hemen bu duruma müdahale ediyor. Geçenlerde de bir genç boğulma tehlikesi yaşadı. Buradaki görevli cankurtaran, hemen robot cankurtaranı harekete geçirdi" şeklinde konuştu.

Konyaaltı Sahili ziyaretçilerinden Betül Rashad da acil durumlarda saniyeler içerisinde yapılan müdahalelerin hayati önem taşıdığını belirtti.