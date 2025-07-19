45 dakika su üstünde kalabiliyor, 200 kilo taşıyor: Tatilcilerin can dostu

800 metre menzile ve 45 dakika su yüzeyinde kalma süresine sahip Robot Cankurtaran, boğulma tehlikesi yaşayan tatilcilere anında müdahale ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin, geçtiğimiz yıllarda, Türkiye’de ilk olarak hizmete sunduğu İnsansız Robot Cankurtaran, tatilcilerin ve Antalyalıların hayati tehlike yaşamasını önlüyor. EKDAĞ 1 No’lu Plaj ve EKDAĞ 3 No’lu Plajda faaliyetlerini sürdüren İnsansız Robot Cankurtaran vatandaşlardan beğeni topluyor.
1 800 METRE MENZİLİ VAR
Cankurtaranlar tarafından uzaktan kumanda edilen insansız cankurtaran robotu, 800 metre menzil ile 45 dakika su yüzeyinde kalabiliyor. Robot Cankurtaran, mesafe uzak ya da deniz dalgalı olsa bile saniyeler içinde tehlike yaşayan vatandaşa ulaşabiliyor.
2 200 KİLOGRAMA KADAR YÜK TAŞIYOR
200 kilogram yükü taşıyabilen robot, kamera ve aydınlatma sistemiyle de vaka ile iletişim sağlayacak ses sistemine sahip. Tamamen yerli üretim olan insansız cankurtaran, birçok vatandaşı hayati tehlikeden kurtardı.
3 ZİYARETÇİLER MEMNUN
Tesisten her gün yararlandığını söyleyen Konyaaltı Sahili’nin müdavimlerinden Ahmet Kalkavan, "Bu robot cankurtaran hizmeti çok güzel. Zaman zaman insanlar denizde hayati tehlike yaşama durumuyla yüz yüze geliyor. Ancak robot cankurtaran hemen bu duruma müdahale ediyor. Geçenlerde de bir genç boğulma tehlikesi yaşadı. Buradaki görevli cankurtaran, hemen robot cankurtaranı harekete geçirdi" şeklinde konuştu.
Konyaaltı Sahili ziyaretçilerinden Betül Rashad da acil durumlarda saniyeler içerisinde yapılan müdahalelerin hayati önem taşıdığını belirtti.