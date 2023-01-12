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AB mahkemesinden 'tatilleri Kovid-19'dan etkilenenlere' yönelik karar

Avrupa Birliği (AB) mahkemesi, satın alınan tatil paketinde, Kovid-19 salgını dolayısıyla uygulanan tedbir ve kısıtlamalardan etkilenenlere indirim yapılabileceğine hükmetti.

12 Ocak 2023 | 17:28
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AB mahkemesinden 'tatilleri Kovid-19'dan etkilenenlere' yönelik karar

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Almanya'da tatil paketi satan bir tur şirketine karşı açılan davayı karara bağladı.

Kararda, "Paket tatilleri Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirlerinden etkilenen yolcular paket fiyatında indirime hak kazanabilir." ifadesi yer aldı. Mahkeme, tatil paketi direktiflerinin organizatörlere kusursuz sorumluluk getirdiğine hükmetti.

Dava hakkında

Almanya'da 2 kişi bir seyahat şirketinden. İspanya'nın Büyük Kanarya Adası'nda 13 Mart 2020'de başlayacak ve 2 hafta sürecek tatil paketi satın almıştı. Bu kişiler tatillerinin 2'nci günündeyken adada sıkı Kovid-19 tedbirleri uygulamaya girerken odalarından sadece yemek için çıkarken tesisin hiçbir imkanından faydalanamadı. Tur planlanandan daha önce ,20 Mart tarihinde, son buldu ve bu kişiler Almanya'ya geri döndü.

Söz konusu 2 kişi tur operatöründen tatillerinin kısa sürmesi ve otelin imkanlarından yararlanamadıkları gerekçesiyle paket fiyatının yüzde 70'i oranında indirim talep etti.

Organizatör firma ise indirim yapmayı ve para iadesini kabul etmedi. Söz konusu kişiler de konuya ilişkin Almanya'da hukuki süreç başlattı ve Alman mahkemesi dosyayı Avrupa Adalet Divanı'na gönderdi.

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