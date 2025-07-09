Adadan adaya yürüyerek geçtiler

Grup lideri Çiftçi, "Bugün biz burada doğanın nimetlerinden faydalanmaya, yaşadığımız coğrafyanın en güzel yerlerini görmeye geldik. Şu anda Cunda Adası’ndayız ve karşımızda Maden Adası var. Bugün yürüyerek bir adadan diğerine geçeceğiz. Bu, Türkiye’de çok seyrek görülen, eşsiz bir deneyim," dedi.