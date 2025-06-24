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Aile otellerinde kurumsallaşma arayışı sürüyor

Türkiye'nin turizm sektörü, büyük bir dönüşüm sürecinden geçerken, uzun yıllar hizmet veren aile işletmesi otelleri önemli bir geçiş dönemiyle karşı karşıya.

24 Haziran 2025 | 15:36
Aile otellerinde kurumsallaşma arayışı sürüyor

OteliniSat.com çatı markası JRO Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Murat Göktuğ Aksu, sektördeki gelişmeleri değerlendirdi ve aile işletmelerinin kurumsallaşma sürecinde karşılaştığı zorluklara dikkat çekti. Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olan yaklaşık 20,000 otelin yaklaşık %80’ini ailelerce işletilen oteller oluşturuyor ve bu otellerin de en az 2.000 tanesi kalabalık aile işletmesi olmaları nedeniyle profesyonel yönetim geçişini tamamlayamayarak çeşitli yönetim zorlukları yaşıyor. 

Murat Göktuğ Aksu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki otellerin sadece %30'u ikinci kuşağa, %12'si üçüncü kuşağa ve yalnızca %3'ü dördüncü kuşağa devredilebiliyor. Aile işletmeleri, uzun yıllar boyunca başarılı olmuş olsa da, global rekabetin hızla değişen dinamiklerine uyum sağlamakta zorlanıyor." şeklinde konuştu.

Aile işletmelerinin profesyonel yönetim sistemlerine geçmesinin, dijitalleşme ve yenilikçi iş modelleri gibi faktörlerin sektördeki başarıyı belirlediği vurgulayan Aksu, OteliniSat.com'un bu süreçte aile işletmelerine destek vererek sektördeki dönüşümü hızlandırdığını belirtti.

Kurumsallaşamayan otellerin, yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu ifade eden Aksu, "OteliniSat.com ve global markamız SellYourHotel.com, bu otelleri lokal ve global yatırımcılarla buluşturarak, fiziksel yenileme, dijital dönüşüm ve marka entegrasyonu gibi alanlarda değer artışı sağlıyor." dedi.

Aile şirketleri gibi Aileler tarafından işletilen otellerin de ortalama ömrünün yaklaşık 34 yıl olduğunu söyleyen Murat Göktuğ Aksu, sözlerini şöyle bitirdi: “Türkiye’nin turizm sektörü, dünya çapında büyük bir potansiyele sahip ve bu potansiyelin sadece bir kısmını gerçekleştirebiliyoruz. Aile işletmeleri, uzun yıllar başarılı olsa da, artık global rekabete ayak uydurmakta zorlanıyor. Bugün, dijitalleşme, yenilikçi iş modelleri ve sürdürülebilirlik gibi faktörler sektördeki başarıyı belirliyor. Ancak, aile işletmeleri genellikle bu alanda yetersiz kalıyor. Otel işletmelerinin profesyonel yönetim sistemlerine geçmesi, stratejik planlamalar yaparak kaynaklarını etkin kullanması gerekiyor.” 
 

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Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Bugün 2 temettü, 1 bedelsiz var (24 Haziran)
23 Haziran borsada gün sonu rakamları
Bir şirket daha bedelsiz kararı duyurdu: Yüzde 300
Trabzonspor, SPK'ya suç duyurusunda bulundu
ASELSAN, BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne zirveden girdi
BİM, Tofaş, Migros, Coca Cola... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Kontrolmatik’ten iş kazası açıklaması
Sabancı Holding bağlı ortaklığından sermaye artırımı
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (23 Haziran)
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Yarın temettü dağıtacak 2 şirket var
Bu hafta temettü dağıtacak 7 şirket
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