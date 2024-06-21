Alman turistlerin en çok tercih ettiği yerler açıklandı: İkinci sırada Türkiye'den

TUI Almanya tarafından yapılan açıklamada, rakibi Münih merkezli Avrupa'nın üçüncü büyük tur operatörü FTI’ın iflasının ardından son iki hafta içinde TUI’ye yaz seyahatleri için yapılan rezervasyonların önemli ölçüde arttığı belirtildi.

Söz konusu iflasın ardından TUI’nin Alman seyahat pazarındaki mevcut değişikliklere özellikle hızlı tepki verdiği aktarılan açıklamada, şirketin Türkiye ve Mısır'ın yanı sıra Balear ve Kanarya Adaları ile Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde, mevcut FTI kontenjanlarını güvence altına almak için oteller ve ortaklarla hızlı bir şekilde sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Açıklamada, 2024 yazı için İspanyol adası Mallorca'nın Alman turistler için bir numaralı tercih olmaya devam ettiği, adayı Antalya ve Yunan adaları Girit, Rodos ve Kos'un izlediği ifade edildi.

TUI Almanya Müdürü Stefan Baumert, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 2024 yazı için güçlü rezervasyonlar beklediklerini belirterek, “Gelecek birkaç hafta için beklentiler de umut verici. Akdeniz çevresindeki tatil destinasyonları her zamankinden daha popüler. Geçen yazki iyi rezervasyon durumunu bir kez daha geçebiliriz.” ifadelerini kullandı.

TUI'nin bu yıl yaz tatillerini sonbaharın sonlarına kadar uzatarak yüksek talebe yanıt verdiğini aktaran Baumert, "Tatilciler, Akdeniz'de Kasım ayındaki sıcak günlerin de tadını çıkarabilmek için yaz sezonunun uzatılmasını istiyorlar.” dedi.

Avrupa'nın üçüncü büyük tur operatörü FTI'nın iflası

Avrupa'nın üçüncü büyük tur operatörü FTI, 6 Haziran’da Münih Bölge Mahkemesine iflas başvurusu yapmıştı.

Nisan 2024'te ABD'li Certares liderliğinde bir konsorsiyum, FTI Group'u sembolik bir fiyat olan bir avro ve 125 milyon avro nakit kaynak karşılığında satın almak amacıyla teklifte bulunmuştu. Teklif, Alman rekabet kurumunun onayını bekliyordu.

Yaklaşık 11 bin çalışanı bulunan Alman şirket, Kovid-19 krizi döneminde Alman hükümetinin oluşturduğu Ekonomik İstikrar Fonu'ndan (WSF) yaklaşık 600 milyon avro yardım ile iflastan kurtarılmıştı.

FTI Group, 2022-2023 mali yılında 4,1 milyar avroluk satış gerçekleştirerek, TUI ve DER Touristik'in ardından Avrupa'nın en büyük üçüncü seyahat grubu olarak kayıtlara geçmişti.