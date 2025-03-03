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Almanların tatil tercihi Türkiye oldu

Bu yıl yaz tatili için Almanya'dan en çok rezervasyon yapılan 10 tatil yeri arasında Türkiye 1,2 milyar avro değer ile ilk sırada yer aldı.

03 Mart 2025 | 16:14
Almanların tatil tercihi Türkiye oldu

Almanya'dan 2025 yaz tatili için en çok rezervasyon yapılan 10 tatil yeri arasında Türkiye'nin ilk sırada yer almaya devam ettiği bildirildi.

Alman Seyahat Acenteleri Birliğinden (DRV) Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen Berlin Uluslararası Turizm Borsası Fuarı (ITB Berlin) kapsamında yapılan açıklamada, Almanya'da klasik tatil paketleri için erken rezervasyon rakamlarının geçen yıla göre yüzde 6 arttığı ifade edildi.

Almanların tatil için Akdeniz sahillerine uçmayı tercih ettiği belirtilen açıklamada, en yüksek büyüme oranlarına sahip olan Doğu Akdeniz ülkelerine paket uçuşların geçen yaza göre daha fazla talep gördüğü kaydedildi.

1,2 MİLYAR AVRO İLE İLK SIRADA

Bu yıl yaz tatili için Almanya'dan en çok rezervasyon yapılan 10 tatil yeri arasında Türkiye'nin 1,2 milyar avro değer ile ilk sırada bulunduğu bildirilen açıklamada, “Özellikle aileler, çok çeşitli her şey dahil tatil seçenekleriyle Türkiye'nin satışlarını bir kez daha artırmasını sağlıyor. Bu yıl ortalamanın altında kalsa da ülke hala en popüler seyahat destinasyonları arasında ilk sırada yer alıyor.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'yi İspanya, Yunanistan, Mısır, Portekiz, İtalya, Tunus, ABD, Maldivler ve Bulgaristan’ın takip ettiği aktarıldı.

DRV'ya göre, Almanlar geçen yıl seyahat için her zamankinden daha fazla harcama yaptı. Önceden rezervasyon yapılmış tüm seyahatler için Almanların harcamaları bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,6 artarak 83,4 milyar avroya yükseldi.

EKONOMİK ZORLUKLAR SEYAHATİ ENGELLEMEDİ 

Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, konuya ilişkin değerlendirmesinde, tüm ekonomik ve jeopolitik zorluklara rağmen Almanların seyahat ettiğini belirterek, "Seyahat bu yıl da Almanların alışveriş listesinin başında yer alıyor. Almanlar, yaz tatilleri için rezervasyonlarını geçen yıla göre daha da erkene alıyorlar." ifadesini kullandı.

Klasik paket tatillerin popülaritesinin yeniden arttığını aktaran Fiebig, geçen yıla kıyasla yüzde 6 daha fazla kişinin erken tatil rezervasyonu yaptığını belirtti. AA

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