Anamur-Girne feribot seferleri başladı

TÜGİAD’ın önceki dönem başkanı Dr. Ali Yücelen ve Yücelen ailesi kurdukları vakıfla başarılı toplumsal çalışmalara imza atıyorlar. Yücelen Vakfı bünyesindeki eğitim çalışmalarının yanı sıra, yıllardır çürümeye terk edilen Anamur feribot iskelesini yeniden devreye alan Yücelen Vakfı, Anamur’u Kıbrıs’a en yakın nokta haline getirdi. Binlerce kişinin her gün 90 dakika gibi kısa sürede Girne’ye geçebildiğini ileten Ali Yücelen, ”Tatile gidecek vatandaşlarımızı Akdeniz’in ortasındaki Türk adası Kıbrıs’ımıza davet ediyoruz.” dedi.

Anamur’un yetiştirdiği, ülkemize değerli hizmetleri bulunan isimlerden birisi olan merhum Rüştü Kazım Yücelen’in anısına, ailesi, kardeşi Mehmet Emin Yücelen, oğlu Ali Yücelen, Mustafa Yücelen ve Hakan Yücelen yıllardır hem Anamur’da hem de Türkiye’nin farklı noktalarında hayırlı işlere imza attılar. Bu hayırlı çalışmaların kurumsallaşması için 2020 yılında Yücelen Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı kuruldu. Vakıf kurulmasını takiben hayır işlerine kesintisiz olarak devam edildi.

Yücelen Vakfı geçtiğimiz aylarda, yıllardır kapalı duran ve çürümeye terk edilmiş durumdaki Anamur Feribot iskelesini amacına uygun şekilde ulaşıma açmak amacıyla bir süredir sürdürdüğü çalışmaları tamamladı. Yücelen ailesi olarak köklerinin bulunduğu topraklara yatırım yapmaya devam ettiklerini anlatan Yücelen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Yücelen, öncelikle gençlerin ufkunu açan eğitim çalışmaları yaptıklarının altını çizdi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ekonomik kalkınma olmazsa, özgürlük de olmaz. Bu nedenle Anamur’umuzun kalkınması için elimizi taşın altında koyduk, bundan sonra da koymaya devam edeceğiz. Şirketlerimizin gerek Mersin gerek Kıbrıs’ta yatırımları var. Bu bağlamda yıllardır eksikliğini hissettiğimiz feribotu da Anamur’a getirmek için tüm mesai arkadaşlarımla beraber muhteşem bir işbirliği sergiledik ve bu hizmeti Anamur’umuza hediye ettik. Bu işe Anamurlu iş insanlarını da dahil ettik, hatta yüzde 10’luk bir hisseyi de bila bedel Anamur Ticaret ve Sanayi Odası’na, yöremizin kalkınmasına yönelik, Anamurlu iş insanı arkadaşlarımızla birlikte, desteğimiz olarak hibe ettik. Öncelikle, Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir’in ve Anamur Ticaret Sanayii Odası Başkanı ve Meclis Başkanının da bu işin gerçekleşmesinde büyük emekleri oldu.”

Feribot seferlerinin büyük ilgi gördüğünü dile getiren Yücelen, 1,5 saat süren deniz yolculuğunun herkes tarafından memnuniyetle karşılandığını; hızlı ve konforlu feribot yolculuğu sayesinde Kıbrıs ile Türkiye arasında Anamur üzerinden bağlantı kurduklarını belirtti. Yücelen, Kıbrıs’a gitmek isteyen vatandaşlarımızın pasaporta ihtiyaç duymadan TC kimlik kartlarıyla tatil yapabileceklerini belirterek; Yunan adalarına da gidin, ama gelin sizi Akdeniz’in en güzel Türk adasına götürelim” dedi.