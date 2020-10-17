Condé Nast Traveller, bu oteli zarif ve gösterişsiz ve Londra’nın en iyi konumdaki oteli olarak tanımlıyor. Geceliği ise 935 sterlinden başlıyor.

Büyük bir arazisi olan otel, hayatı dolu dolu yaşayabileceğiniz tüm etkinlik ve imkanlarla donatılmış vaziyette.

‘Yukarı Doğu Yakası Bölgesi’ olarak tanımlanan bu otel, 1930 yılından beri misafirlerini ağırlıyor. Otelin 190 odası ve 50 özel dairesi bulunuyor.

İspanyol Merdivenleri’nin tepesinde bulunan beş yıldızlı otel eski bir klasik olarak adlandırılıyor. 87 odası ve süit dairelerin teraslarından İtalya’nın başkenti Roma’nın muhteşem manzaralarını seyredebilirsiniz.

19.’uncu yüzyıla ait eski devlet binalarından kurulan hotelin 48 odası bulunuyor. Otel aynı zamanda Avustralya’nın ilk oteli olma özelliğine de sahip.

Venedik’te kendi adasında yer alan oteli Conde Nast Traveler şöyle anlatıyor: “Burada beş gün geçirdikten sonra alışkanlık yapacak ve asla ayrılmak istemeyeceksiniz. Venedik’in kalabalığından uzakta sakin bir vaha.

Butik otel sevenler için Champs-Elysées’de 5 yıldızlı muhteşem bir otel. 25 süit ve 15 odaya sahip olan otelde iki de ünlü aşçıların çalıştığı restoran ve lüks bir kokteyl barı yer alıyor.