ARA
Bist 100
7559,72
0,16%
Bist 100
Dolar/TL
29,841
0,2808%
Dolar/TL
Euro/TL
32,5756
-0,3339%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0916
-0,3023%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1956,72
0,1%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Antalya'da turizm gelirinde yeni hedef: 120 dolar

Cumhuriyet'in 100. yılında 15 milyon 689 bin 258 yabancı turist ağırlayarak tüm zamanların rekoru kırılan Antalya'da sektör temsilcileri 2024'te yeni rekor kırmak için çalışmalara başladı.

05 Ocak 2024 | 13:19
0
Antalya'da turizm gelirinde yeni hedef: 120 dolar

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, sürdürülebilir turizmi, denizi, kumu, güneşi, tarihi ve turistik yapıları, lüks tesisleri, doğal güzellikleriyle her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor.

Rekor yılı olarak ifade edilen 2019'daki 15 milyon 280 bin 763 yabancı turistin üzerine çıkılarak gelen misafir sayısında tüm zamanların rekorunun kırıldığı kentte, kış mevsiminde de turistler ağırlanıyor.

Sektör temsilcileri, farklı ülkelerde düzenlenen turizm fuarlarına katılarak, önemli organizasyonlar düzenleyerek, tanıtım faaliyetini artırarak 2024'ün daha hareketli geçmesini hedefliyor. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) da 200 ülkede tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, AA muhabirine, yılbaşı tatilinde Antalya'daki açık otellerin yüzde 90 doluluk yakaladığını, iç pazarın yanı sıra daha çok İngiltere, Almanya, Rusya ve Benelüks ülkelerinden turist çektiklerini vurguladı.

Sezona hızlı başladıklarını aktaran Kavaloğlu, bu yıl turist sayısında 16 milyonun üzerine çıkmayı hedeflediklerini, Kültür ve Turizm Bakanlığının hedefleri doğrultusunda gelen kişi sayısı ile günlük konaklama ücretlerini de dengelemek istediklerini söyledi.

Turizm gelirlerinde hedef 120 dolara ulaşmak

Konaklamada gecelik fiyatlarını 85 dolardan 100 doların üzerine çıkardıklarına dikkati çeken Kavaloğlu, şunları kaydetti:

"2023'te turizm gelirlerinde de rekor kırıldı. Turizmden gelir hedefimiz çok kısa sürede rakibimiz olan Fransa, İspanya gibi günlük 120 doları tutturmuş olan ülkeleri yakalamak. 2028 yılı için hedefimiz 90 milyon turist, 100 milyar dolar turizm geliri. Bu hedefe uygun adımlarla ilerliyoruz. Buna yönelik çok ciddi çalışma yapılıyor. TGA'nın önemli çalışmaları var. 2024 turizm sezonunun geçen seneye göre çok daha iyi olmasını bekliyoruz. Çevremizde Rusya-Ukrayna'nın savaş halinin, İsrail-Filistin geriliminin devam etmesi turizmi olumsuz etkiliyor. Tüm bunlara rağmen Cumhuriyet'imizin 100. yılında, 2023'te elde ettiğimiz başarı çok gurur verici, muhteşem bir performans. 2024'ün daha iyi geçmesi için sektör olarak çalışmalara başladık."

"2024'te en az yüzde 15 büyüme bekliyoruz"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu da 2017'de 65 dolar civarında olan kişi başı turizm gelirini iyi pazarlama, TGA'nın rasyonel çalışmasıyla 100 dolara kadar çıkararak, herkesin bütçelemiş olduğu rakamı yakaladığını bildirdi.

Yılın ilk turizm fuarının Londra'da olacağını dile getiren Saatçioğlu, "Analizlere baktığımızda Türkiye'ye ciddi talep var. Rakiplerine fark yaratıyor. 2024'te en az yüzde 15 büyüme bekliyoruz." dedi.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1956,72 0,1%
  • ALTIN ONS 2039,57 -0,17%
  • BIST 100 7559,72 0,16%
  • DOLAR/TURK LIRASI 29,841 0,2808%
  • EURO/TURK LIRASI 32,5756 -0,3339%
  • EURO/USD 1,0916 -0,3023%
  • INGILIZ STERLINI 1,26623 -0,17384%
  • JAPON YENI 145,218 0,432%
  • KANADA DOLARI 1,33732 0,15353%
  • RUS RUBLESI 91,0175 -0,364%
Günün En Çok Okunanları
Tosyalı, yurt dışında şirket satın aldı
Seçil Erzan'ın kuzeniyle yazışmaları bilirkişi raporunda: "Ye ye bitmedi mi, kaç para aldılar"
Seçil Erzan'ın kuzeniyle yazışmaları bilirkişi raporunda: "Ye ye bitmedi mi, kaç para aldılar"
Şimşek'ten çağrı: 'Bu dönemde neye yatırım yapılır? Gelin...'
Şimşek'ten çağrı: 'Bu dönemde neye yatırım yapılır? Gelin...'
Elon Musk'a göre insanlığın önündeki en önemli sorun
Elon Musk'a göre insanlığın önündeki en önemli sorun
Dünyanın en güvenli 25 havayolu şirketi: THY de listede
Dünyanın en güvenli 25 havayolu şirketi: THY de listede
Koç Holding'ten sağlık alanında yeni satın alma
Koç Holding'ten sağlık alanında yeni satın alma
Bakan Şimşek'ten faiz ve emtia yorumları
Bakan Şimşek'ten faiz ve emtia yorumları
Altın fiyatları bugün ne kadar?
GERİ
İLERİ
Tosyalı, yurt dışında şirket satın aldı
Seçil Erzan'ın kuzeniyle yazışmaları bilirkişi raporunda: "Ye ye bitmedi mi, kaç para aldılar"
Şimşek'ten çağrı: 'Bu dönemde neye yatırım yapılır? Gelin...'
Elon Musk'a göre insanlığın önündeki en önemli sorun
Dünyanın en güvenli 25 havayolu şirketi: THY de listede
Seçil Erzan'ın kuzeniyle yazışmaları bilirkişi raporunda: "Ye ye bitmedi mi, kaç para aldılar"
Şimşek'ten çağrı: 'Bu dönemde neye yatırım yapılır? Gelin...'
Elon Musk'a göre insanlığın önündeki en önemli sorun
Dünyanın en güvenli 25 havayolu şirketi: THY de listede
Koç Holding'ten sağlık alanında yeni satın alma
Şimşek'ten çağrı: 'Bu dönemde neye yatırım yapılır? Gelin...'
Elon Musk'a göre insanlığın önündeki en önemli sorun
Dünyanın en güvenli 25 havayolu şirketi: THY de listede
Koç Holding'ten sağlık alanında yeni satın alma
Bakan Şimşek'ten faiz ve emtia yorumları
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL