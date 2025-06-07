Antalya, Muğla ve Mersin sahillerinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde yoğunluk yaşanıyor

Antalya'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar ve turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu. Yurt dışından gelenlerin yanı sıra Kurban Bayramı tatili dolayısıyla kente gelen yerli turistler, sabahın erken saatlerinde Konyaaltı ve Lara plajlarında serinlemeyi tercih etti.

Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece ölçüldüğü kentte, serinlemek isteyen tatilciler plajları doldurdu. Sahile gelenlerden bazıları yüzüp, güneşlenirken bazıları da ağaçların gölgesinde serinlemeyi seçti.

Muğla



Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü Muğla'nın turizm merkezlerinde tatilciler ve vatandaşlar denize girdi, plajda güneşlendi. Su sporları istasyonlarında da hareketlilik yaşandı.

Bodrum'da turistik tesislerin bulunduğu sahil kesimlerinde tatilciler, plajlardaki hareketliliği artırdı. Yahşi, Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve Torba sahillerinde yoğunluk oluştu.

Bazıları sıcak havada denize girerek serinlerken bazıları da kıyıdaki kafe ve restoranlarda vakit geçirdi. Ula'nın "Sakin Kent" ünvanına sahip Akyaka Mahallesi, özellikle yakın illerden gelen turistlerin adresi oldu. Bazı tatilciler, halk plajında serinlemek için sık sık denize girerken bazıları da Akyaka'dan kalkan günübirlik tur tekneleriyle Gökova Körfezi koylarında gezintiye çıktı. Bazı tatilciler de kano ve rüzgar sörfü yaptı.

Marmaris'te de sahillerde yoğunluk oluştu. Marmaris'in Uzunyalı, İçmeler ve Turunç plajları ile Orhaniye Kız Kumu Plajı'nda tatilciler güneşlendi, denize girerek serinledi.

Yerli ve yabancı turistler, su sporları istasyonlarında da jet ski ve deniz paraşütüyle heyecanlı dakikalar yaşadı.

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ile Kumburnu Plajı ve Foça Mahallesi'ndeki Çalış Plajı da tatilcilerin rotasında yer aldı.

Helikopter ve dron ile denetim yapıldı



İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince, Ula-Menteşe, Gökova-Marmaris kara yollarında kural ihlali yaptıkları tespit edilen sürücüler, havadan denetimlerde tespit edilerek bölgedeki kara ekiplerine bildirildi.

Uygulama noktalarında denetim gerçekleştiren trafik ekipleri, kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uyguladı. Denetimlerde sürücüler, trafik kuralları konusunda da uyarıldı.

Mersin



Hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte tatilciler, Erdemli ilçesindeki Kızkalesi ile Silifke ilçesindeki Susanoğlu ve Yapraklı Koy plajlarını tercih etti.

Bazı ziyaretçiler kumsalda güneşlendi, bazıları da denizde yüzerek vakit geçirdi. Tekne turlarına katılan yerli ve yabancı turistler koyları gezdi.

Şezlong ve şemsiyelerle dolan plajlardaki hareketlilik dron ile havadan görüntülendi.

"Bayramın kalan günlerinde daha yoğun olacağız"



Yapraklı Koy'da işletme sahiplerinden Mesut Öztürk, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nda artan yoğunluktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Tatilcilerin huzurlu ve mutlu şekilde vakit geçirmesi için çalıştıklarını dile getiren Öztürk, "Yapraklı Koy zaten marka, Silifke'nin incisi. Bayramın kalan günlerinde daha yoğun olacağız. Vatandaşlarımızı kurbanlarını kestikten sonra bölgeye bekliyoruz." diye konuştu. Kızkalesi plajındaki ziyaretçilerden Rengin Ertürk de Ankara'dan geldiklerini belirterek, "Kızkalesi'ni görmek istediğimiz için kente geldik. Hem eğleneceğiz hem denize gireceğiz." dedi.

Mustafa Özdemir de Diyarbakır'dan geldiklerini ilçede güzel vakit geçirdiklerini söyledi. Hatay'dan gelen Nedim Solmaz ise "Kızkalesi'ne her gelişimde memnun kaldım, denizi çok güzel. Bayram tatilini burada geçireceğim." ifadesini kullandı.