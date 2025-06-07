ARA
DOLAR
39,22
-0,15%
DOLAR
EURO
44,69
-0,59%
EURO
GRAM ALTIN
4173,70
-1,42%
GRAM ALTIN
BIST 100
9486,56
0,12%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Turizm
  • Antalya, Muğla ve Mersin sahillerinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde yoğunluk yaşanıyor

Antalya, Muğla ve Mersin sahillerinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde yoğunluk yaşanıyor

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Antalya, Muğla ve Mersin'deki önemli turizm merkezlerine gelen turistler, plajlarda yoğunluk oluşturdu.

06 Haziran 2025 | 23:07
Antalya, Muğla ve Mersin sahillerinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde yoğunluk yaşanıyor

Antalya'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar ve turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu. Yurt dışından gelenlerin yanı sıra Kurban Bayramı tatili dolayısıyla kente gelen yerli turistler, sabahın erken saatlerinde Konyaaltı ve Lara plajlarında serinlemeyi tercih etti.

Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece ölçüldüğü kentte, serinlemek isteyen tatilciler plajları doldurdu. Sahile gelenlerden bazıları yüzüp, güneşlenirken bazıları da ağaçların gölgesinde serinlemeyi seçti.

Muğla 

Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü Muğla'nın turizm merkezlerinde tatilciler ve vatandaşlar denize girdi, plajda güneşlendi. Su sporları istasyonlarında da hareketlilik yaşandı.

Bodrum'da turistik tesislerin bulunduğu sahil kesimlerinde tatilciler, plajlardaki hareketliliği artırdı. Yahşi, Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve Torba sahillerinde yoğunluk oluştu.

Bazıları sıcak havada denize girerek serinlerken bazıları da kıyıdaki kafe ve restoranlarda vakit geçirdi. Ula'nın "Sakin Kent" ünvanına sahip Akyaka Mahallesi, özellikle yakın illerden gelen turistlerin adresi oldu. Bazı tatilciler, halk plajında serinlemek için sık sık denize girerken bazıları da Akyaka'dan kalkan günübirlik tur tekneleriyle Gökova Körfezi koylarında gezintiye çıktı. Bazı tatilciler de kano ve rüzgar sörfü yaptı.

Marmaris'te de sahillerde yoğunluk oluştu. Marmaris'in Uzunyalı, İçmeler ve Turunç plajları ile Orhaniye Kız Kumu Plajı'nda tatilciler güneşlendi, denize girerek serinledi.

Yerli ve yabancı turistler, su sporları istasyonlarında da jet ski ve deniz paraşütüyle heyecanlı dakikalar yaşadı.

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ile Kumburnu Plajı ve Foça Mahallesi'ndeki Çalış Plajı da tatilcilerin rotasında yer aldı.

Helikopter ve dron ile denetim yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince, Ula-Menteşe, Gökova-Marmaris kara yollarında kural ihlali yaptıkları tespit edilen sürücüler, havadan denetimlerde tespit edilerek bölgedeki kara ekiplerine bildirildi.

Uygulama noktalarında denetim gerçekleştiren trafik ekipleri, kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uyguladı. Denetimlerde sürücüler, trafik kuralları konusunda da uyarıldı.

Mersin

Hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte tatilciler, Erdemli ilçesindeki Kızkalesi ile Silifke ilçesindeki Susanoğlu ve Yapraklı Koy plajlarını tercih etti.

Bazı ziyaretçiler kumsalda güneşlendi, bazıları da denizde yüzerek vakit geçirdi. Tekne turlarına katılan yerli ve yabancı turistler koyları gezdi.

Şezlong ve şemsiyelerle dolan plajlardaki hareketlilik dron ile havadan görüntülendi.

"Bayramın kalan günlerinde daha yoğun olacağız"

Yapraklı Koy'da işletme sahiplerinden Mesut Öztürk, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nda artan yoğunluktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Tatilcilerin huzurlu ve mutlu şekilde vakit geçirmesi için çalıştıklarını dile getiren Öztürk, "Yapraklı Koy zaten marka, Silifke'nin incisi. Bayramın kalan günlerinde daha yoğun olacağız. Vatandaşlarımızı kurbanlarını kestikten sonra bölgeye bekliyoruz." diye konuştu. Kızkalesi plajındaki ziyaretçilerden Rengin Ertürk de Ankara'dan geldiklerini belirterek, "Kızkalesi'ni görmek istediğimiz için kente geldik. Hem eğleneceğiz hem denize gireceğiz." dedi.

Mustafa Özdemir de Diyarbakır'dan geldiklerini ilçede güzel vakit geçirdiklerini söyledi. Hatay'dan gelen Nedim Solmaz ise "Kızkalesi'ne her gelişimde memnun kaldım, denizi çok güzel. Bayram tatilini burada geçireceğim." ifadesini kullandı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 4173,7 -1,42%
  • ALTIN ONS 3310,05 -1,3%
  • BIST 100 9486,56 0,12%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,863 0,917%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36975 0,16087%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 78,85 2,0712%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,219 -0,1489%
  • EURO/DOLAR 1,1396 -0,4282%
  • EURO/TURK LIRASI 44,6865 -0,5917%
  • STERLIN/DOLAR 1,3527 -0,33156%
Borsa Haberleri
Her açıklama olumsuz etkiliyor: Gerilim tırmandıkça hisseler düştü
Dün iki şirket temettü miktarını güncelledi
Bayram sonrası için kesinleşmiş 1 bedelli, 2 temettü var
Bayram sonrası genel kurulu olan 15 şirket
Kuzey Boru (KBORU) temettü miktarını güncelledi (2025)
Türkiye Sigorta (TURSG) temettü miktarını güncelledi
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Borsa tatil öncesi nasıl kapandı? 5 Haziran gün sonu
Anadolu Efes, Ford, Sabancı... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Geçen ay 4 otomotiv hissesi kazandırdı, 4'ü geriledi
Dün 3 hisseden yatırımcısına temettü haberi geldi
Borsada dün bedelsiz başvurusu yapan 2 şirket
Portföyde ‘çoklu varlık dağılımı’ önem kazanıyor
Kron Teknoloji (KRONT) bedelli tarihleri belli oldu
Spor hisselerinin Mayıs performansı: Tek hisse kazandırdı
GERİ
İLERİ
Her açıklama olumsuz etkiliyor: Gerilim tırmandıkça hisseler düştü
Dün iki şirket temettü miktarını güncelledi
Bayram sonrası için kesinleşmiş 1 bedelli, 2 temettü var
Bayram sonrası genel kurulu olan 15 şirket
Kuzey Boru (KBORU) temettü miktarını güncelledi (2025)
Türkiye Sigorta (TURSG) temettü miktarını güncelledi
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Borsa tatil öncesi nasıl kapandı? 5 Haziran gün sonu
Anadolu Efes, Ford, Sabancı... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Geçen ay 4 otomotiv hissesi kazandırdı, 4'ü geriledi
Dün 3 hisseden yatırımcısına temettü haberi geldi
Borsada dün bedelsiz başvurusu yapan 2 şirket
Portföyde ‘çoklu varlık dağılımı’ önem kazanıyor
Kron Teknoloji (KRONT) bedelli tarihleri belli oldu
Spor hisselerinin Mayıs performansı: Tek hisse kazandırdı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL