ARA
Bist 100
7962,19
-1,18%
Bist 100
Dolar/TL
28,9327
0,108%
Dolar/TL
Euro/TL
31,1941
-0,0726%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0774
-0,1973%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1881,95
0,31%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Turizm
  • Antalya'ya gelen turist sayısında tüm zamanların rekoru

Antalya'ya gelen turist sayısında tüm zamanların rekoru

Antalya'ya, 1 Ocak-30 Kasım döneminde gelen turist sayısı 15 milyon 371 bin 773'e ulaşarak, tüm zamanların rekoru kırıldı.

06 Aralık 2023 | 13:52
0
Antalya'ya gelen turist sayısında tüm zamanların rekoru

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, denizi, kumu, güneşi, tarihi ve turistik mekanları, lüks tesisleri ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Antalya, farklı ülkelerden turistlere ev sahipliği yapıyor.

Farklı milliyetlerden turistin tatil tercihini kullandığı Antalya'ya, 1 Ocak-30 Kasım döneminde gelen turist sayısı 15 milyon 371 bin 773'e ulaşarak, turizmde rekor yılı olarak bilinen 2019'u geride bıraktı.

Kente, 2019'un 12 ayında hava yoluyla gelen turist sayısı 15 milyon 218 bin 188 olarak gerçekleşmişti. Bu yıl 11 aylık süreçte gelen turist sayısıyla tüm zamanların rekoru kırıldı.

Antalya'ya bu yıl en fazla turist gönderen ülkeler 3 milyon 401 bin 704 turistle Rusya ilk, 3 milyon 285 bin 822 misafirle Almaya ikinci, 1 milyon 188 bin 263 turistle İngiltere üçüncü, 1 milyon 58 bin 943 misafirle Polonya dördüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri, Hollanda, Kazakistan, Romanya ve Çekya izledi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1881,95 0,31%
  • ALTIN ONS 2023,17 0,2%
  • BIST 100 7962,19 -1,18%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,9327 0,108%
  • EURO/TURK LIRASI 31,1941 -0,0726%
  • EURO/USD 1,0774 -0,1973%
  • INGILIZ STERLINI 1,25875 -0,04923%
  • JAPON YENI 147,309 0,072%
  • KANADA DOLARI 1,35696 -0,16701%
  • RUS RUBLESI 92,5995 2,646%
Günün En Çok Okunanları
Peugeot yıl sonu kampanyasını duyurdu (Aralık 2023)
Sabancı Holding'in 5 yılda yaklaşık 6 milyar dolar yatırım yapacağı alanlar
Sabancı Holding'in 5 yılda yaklaşık 6 milyar dolar yatırım yapacağı alanlar
Enerji maliyeti sorununu böyle çözdüler: Ne kadara mal oldu, ne kadar hibe aldılar?
Enerji maliyeti sorununu böyle çözdüler: Ne kadara mal oldu, ne kadar hibe aldılar?
BİST’te yıl sonu rallisi yaşanır mı?
BİST’te yıl sonu rallisi yaşanır mı?
Kuzey Boru (KBORU) halka arzı ne zaman? Talep toplama tarihi belli oldu
Kuzey Boru (KBORU) halka arzı ne zaman? Talep toplama tarihi belli oldu
Bir şirket daha borsaya geliyor: Mega Metal neden halka arz kararı aldı?
Bir şirket daha borsaya geliyor: Mega Metal neden halka arz kararı aldı?
2 araştırmacıya göre asırlık insanların en çok pişman olduğu 3 şey
2 araştırmacıya göre asırlık insanların en çok pişman olduğu 3 şey
20 kurumdan 55 hisse önerisi: 20 kurumun en güncel listesini araştırdık
GERİ
İLERİ
Peugeot yıl sonu kampanyasını duyurdu (Aralık 2023)
Sabancı Holding'in 5 yılda yaklaşık 6 milyar dolar yatırım yapacağı alanlar
Enerji maliyeti sorununu böyle çözdüler: Ne kadara mal oldu, ne kadar hibe aldılar?
BİST’te yıl sonu rallisi yaşanır mı?
Kuzey Boru (KBORU) halka arzı ne zaman? Talep toplama tarihi belli oldu
Sabancı Holding'in 5 yılda yaklaşık 6 milyar dolar yatırım yapacağı alanlar
Enerji maliyeti sorununu böyle çözdüler: Ne kadara mal oldu, ne kadar hibe aldılar?
BİST’te yıl sonu rallisi yaşanır mı?
Kuzey Boru (KBORU) halka arzı ne zaman? Talep toplama tarihi belli oldu
Bir şirket daha borsaya geliyor: Mega Metal neden halka arz kararı aldı?
Enerji maliyeti sorununu böyle çözdüler: Ne kadara mal oldu, ne kadar hibe aldılar?
BİST’te yıl sonu rallisi yaşanır mı?
Kuzey Boru (KBORU) halka arzı ne zaman? Talep toplama tarihi belli oldu
Bir şirket daha borsaya geliyor: Mega Metal neden halka arz kararı aldı?
2 araştırmacıya göre asırlık insanların en çok pişman olduğu 3 şey
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL