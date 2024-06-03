Avrupa'nın üçüncü büyük tur operatörü FTI iflas etti

FTI Group'tan yapılan açıklamada, FTI Group'un ana şirketi FTI Touristik GmbH'in, Münih Bölge Mahkemesine iflas başvurusunda bulunduğu belirtildi.

İflas başvurusunun sadece tur operatörü markası FTI Touristik için olduğu fakat daha sonra diğer grup şirketleri için de iflas başvurularının yapılacağı ifade edildi.

Nisan 2024'te ABD'li Certares liderliğinde bir konsorsiyum, FTI Group'u sembolik bir fiyat olan bir euro ve 125 milyon euro nakit kaynak karşılığında satın almak amacıyla teklifte bulunmuştu. Teklif, Alman rekabet kurumunun onayını bekliyordu.

FTI Group açıklamasında, ABD'li şirketin teklifinin ardından rezervasyonların düşmeye devam ettiği ve bazı tedarikçilerin avans ödemelerinde ısrar ettiği aktarıldı.

Açıklamada, seyahatlerine devam eden müşterilerinin süreçten etkilenmemeleri için bir yardım hattı ve bir internet sitesi açıldığı da ifade edildi.

Yaklaşık 11 bin çalışanı bulunan Alman şirket, Kovid-19 krizi döneminde Alman hükümetinin oluşturduğu Ekonomik İstikrar Fonu'ndan (WSF) yaklaşık 600 milyon euro yardım ile iflastan kurtarılmıştı.

FTI Group, 2022-2023 mali yılında 4,1 milyar euroluk satış gerçekleştirerek, TUI ve DER Touristik'in ardından Avrupa'nın en büyük üçüncü seyahat grubu olarak kayıtlara geçmişti.

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'a göre, FTI, çift haneli milyon tutarında kısa vadeli bir likidite açığı yaşadı. Hafta sonunda yapılan görüşmelerin ardından Alman Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, şirkete daha fazla yardım yapılmasını reddetti.