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Avrupalı turistin Antalya ilgisi: En çok hangi ülkeden geliyorlar?

Antalya, geçen yıl en fazla turist gönderen ülkeler arasında bulunan İngiltere ve Polonya'dan yüz güldürecek nitelikte rezervasyon almaya başladı.

26 Şubat 2025 | 11:24
Son Güncellenme: 26 Şubat 2025 | 14:23
Avrupalı turistin Antalya ilgisi: En çok hangi ülkeden geliyorlar?

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, Antalya, geçen yıl 2023'e göre yüzde 8 artışla 17 milyon 278 bin 103 yabancı turisti konuk etti. Bu rakamın 1 milyon 574 bin 167'sini İngiliz, 1 milyon 260 binini ise Polonyalı turist oluşturdu. Kente en fazla turist gönderen ülkeler sıralamasında İngiltere 3'üncü, Polonya da 4'üncü sırada yer aldı.

Bu yıl da İngiltere ve Polonya'dan gelen rezervasyonlar, turizmcileri mutlu etti.

‘NİSANDAN SONRA REZERVASYONLARDA ARTIŞ VAR’

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, turist sayısı bakımından kentte geçen yıl rekor sayıya ulaşıldığını, bu yıl da güzel bir tablo beklediklerini söyledi.

Ocak ve şubat verilerinin geçen yılın rakamlarıyla hemen hemen aynı olduğunu dile getiren Saatçioğlu, "Gelen rezervasyonlar umut verici. Özellikle nisandan sonra ciddi bir rezervasyon alıyoruz. Geçen yıla göre yüzde 8 ile 12 arası bir artış gözüküyor. Ağırlıklı olarak Avrupa'dan geliyor, İngiltere ve Polonya'dan çok rezervasyon var. Bu iki pazarda bu yıl da artış bekliyoruz." diye konuştu.

Geçen yıl en fazla Rusya'dan misafiri ağırladıklarını hatırlatan Saatçioğlu, yaklaşık 4 milyon Rus turistin Antalya'yı tercih ettiğini kaydetti. Bu yıl da bu pazarda artış beklediklerini aktaran Saatçioğlu, "Ruslar genellikle son dakika rezervasyon yaptırıyorlar ama bu yıl da erken rezervasyon yaptıranlar var." dedi.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ ÖĞRENCİLERLE BULUŞUYOR

Hakan Saatçioğlu, turizmciler olarak sezon öncesi hazırlıkları sürdürdüklerini bildirdi.

Sektörün istihdam konusunda sıkıntılar yaşadığını dile getiren Saatçioğlu, Antalya'da turizm sektöründe 300 bin civarında çalışan bulunduğunu ancak bu rakamın da yetmediğini ifade etti.

Kaliteli hizmet vermek için çalışan sayısının daha da artırılması gerektiğini kaydeden Saatçioğlu, yeni mezunları da sektöre dahil etmek amacıyla üniversitelerle işbirliği içinde çalıştıklarını söyledi.

Sektör temsilcilerinin sık sık üniversitelere giderek mesleği genç meslektaşlarına anlattığını aktaran Saatçioğlu, tecrübelerini gençlere aktararak sektöre dahil etmeye çalıştıklarını dile getirdi. AA

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