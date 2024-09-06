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  • Bakanlık son verileri açıkladı: Yabancının otelde kalış süresi kısaldı, yerlinin arttı

Bakanlık son verileri açıkladı: Yabancının otelde kalış süresi kısaldı, yerlinin arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, yabancıların otelde kalış süresi 3,60 günden 3,34 güne inerken, yerlilerin kalış süresi 2,12 günden 2,14 güne çıktı.

06 Eylül 2024 | 17:11
Bakanlık son verileri açıkladı: Yabancının otelde kalış süresi kısaldı, yerlinin arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Temmuz ayında doluluk oranı yüzde 71,09 oldu. Geçen yılın aynı ayında oran yüzde 70,65 seviyesinde bulunuyordu.

Ziyaretçilerin kalış süresi ise diğer verilerin tersine Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında geriledi. Geçen yılın Temmuz ayında 2,94 gün olan kalış süresi bu yıl aynı ayda 2,83'e indi. Yabancıların kalış süresi 3,60 günden 3,34 güne inerken, yerlilerin kalış süresi 2,12 günden 2,14 güne çıktı.

Aynı ayda geceleme sayısı 28 milyon 355 bin 949 olarak açıklandı. Geçen yılın aynı ayında geceleme sayısı 27 milyon 617 bin 279 seviyesindeydi. Gecelemelerin 19 milyon 189 bin 526'sı yabancı, 9 milyon 166 bin 423'ü yerli ziyaretçilerden oluştu.

Tesislere gelen kişi sayısı 5 milyon 738 bin 400'ü yabancı, 4 milyon 285 bin 415'i yerli olmak üzere toplam 10 milyon 23 bin 815 oldu. Geçen yıl söz konusu ayda 9 milyon 379 bin 348 kişi tesislere giriş yaptı.

Yedi aydı doluluk yüzde 48,44

Yılın ilk 7 ayında doluluk oranı yüzde 48,44 seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde tesise gelen kişi sayısı 44 milyon 962 bin 822, geceleme sayısı 115 milyon 333 bin 944 oldu.

Ortalama kalış süresi yabancıların 3,14 gün, yerlilerin 1,95 gün, toplam 2,57 gün olarak belirlendi.

 

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