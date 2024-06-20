Bayram tatilinin alternatif rotası oldu

Son dönemde tatilcilerin daha çok tercih etmeye başladığı mavi yolculuk, denizin ortasında, sakin koylarda dinlenme fırsatı sunuyor.



1 Koylarda yoğunluk oluştu 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde de Bodrum'dan Antalya'ya kadar farklı rotalarda, tekne, gulet ve yatlarla denize açılan yerli ve yabancı turistler, demir atılan koylarda yoğunluk oluşturdu.

Ege Denizi'nin eşsiz mavisinde yüzen ve kürek sörfü yapan turistler, yeşil ile maviyi buluşturan koylarda güneşin doğuşunu ve batışını izlemenin keyfini de çıkardı.