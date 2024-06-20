ARA
Bist 100
10677,58
1,97%
Bist 100
Dolar/TL
32,8413
0,9619%
Dolar/TL
Euro/TL
35,2321
0,6841%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0728
-0,1471%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2490,97
2,29%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Bayram tatilinin alternatif rotası oldu

Ege Denizi koyları, bayram tatilini mavi sularda geçirmek isteyen turistlerin tercihi oldu.

20 Haziran 2024 | 11:58
Bayram tatilinin alternatif rotası oldu

Son dönemde tatilcilerin daha çok tercih etmeye başladığı mavi yolculuk, denizin ortasında, sakin koylarda dinlenme fırsatı sunuyor.


 

1 Koylarda yoğunluk oluştu

Koylarda yoğunluk oluştu 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde de Bodrum'dan Antalya'ya kadar farklı rotalarda, tekne, gulet ve yatlarla denize açılan yerli ve yabancı turistler, demir atılan koylarda yoğunluk oluşturdu.
Ege Denizi'nin eşsiz mavisinde yüzen ve kürek sörfü yapan turistler, yeşil ile maviyi buluşturan koylarda güneşin doğuşunu ve batışını izlemenin keyfini de çıkardı.
Yoğun ilgiden memnun olduklarını belirten turizmciler de mavi yolculuğun gelecek yıllarda popülaritesini artırarak devam edeceğini dile getiriyor.
0
  • ALTIN GRAM - TL 2490,97 2,29%
  • ALTIN ONS 2359,1 1,31%
  • BIST 100 10677,58 1,97%
  • DOLAR/JAPON YENI 158,715 0,391%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36945 -0,09083%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 87,8695 4,9279%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,8413 0,9619%
  • EURO/DOLAR 1,0728 -0,1471%
  • EURO/TURK LIRASI 35,2321 0,6841%
  • STERLIN/DOLAR 1,26833 -0,28108%
Borsa Haberleri
Borsanın yeni şirketi Hareket'in (HRKET) temettü teklifi belli oldu
Borsa güne yükselişle başladı (20.06.2024)
Teknik Analiz: Endekste bayram sonrası beklentileri neler?
Borsa İstanbul hangi günler kapalı olacak? BİST'te 2024 tatil günleri (Tablo)
ASELSAN, Altınay, Onur, SDT... 4 borsa şirketi bu yıl ne kadarlık iş açıkladı?
Akfen Yenilenebilir Enerji'den (AKFYE) ilk çeyrek değerlendirmesi
Borsada en büyük portföy bu yaş grubunda
Avrupa'nın piyasa değeri en yüksek borsası değişti
Borsada ilk 5 ayın karnesi: Yabancı oranı ne? Yerli milyoner sayısında dikkat çeken artış
Avrupa'nın en değerli borsası unvanını 2 yıl sonra geri aldı
CW Enerji ile Komagene anlaşmayı duyurdu
Halka arz olan Lila Kağıt'tan 5 yılda 5 milyar TL yatırım ve temettü kararı
Bu hafta euro kaybettirdi, en çok borsa kazandırdı
Yeni halka arzlarda yön nereye?
Borsa İstanbul'da bu hafta en çok prim yapan 3 hisse
GERİ
İLERİ
Borsanın yeni şirketi Hareket'in (HRKET) temettü teklifi belli oldu
Borsa güne yükselişle başladı (20.06.2024)
Teknik Analiz: Endekste bayram sonrası beklentileri neler?
Borsa İstanbul hangi günler kapalı olacak? BİST'te 2024 tatil günleri (Tablo)
ASELSAN, Altınay, Onur, SDT... 4 borsa şirketi bu yıl ne kadarlık iş açıkladı?
Akfen Yenilenebilir Enerji'den (AKFYE) ilk çeyrek değerlendirmesi
Borsada en büyük portföy bu yaş grubunda
Avrupa'nın piyasa değeri en yüksek borsası değişti
Borsada ilk 5 ayın karnesi: Yabancı oranı ne? Yerli milyoner sayısında dikkat çeken artış
Avrupa'nın en değerli borsası unvanını 2 yıl sonra geri aldı
CW Enerji ile Komagene anlaşmayı duyurdu
Halka arz olan Lila Kağıt'tan 5 yılda 5 milyar TL yatırım ve temettü kararı
Bu hafta euro kaybettirdi, en çok borsa kazandırdı
Yeni halka arzlarda yön nereye?
Borsa İstanbul'da bu hafta en çok prim yapan 3 hisse
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL