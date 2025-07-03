Belek’te turizmde yeni dönem

Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonlarından Antalya Belek’te, özel yasayla kurulan Belek Turizm Yatırımcıları Birliği (BETUYAB), olağan genel kurulunu gerçekleştirerek, iki dönemdir Fikret Öztürk’ün başkanlığında görev yapan ekibin ardından yeni yönetimini belirledi. Birliğin başkanlığına Calista Luxury Resort’ü bünyesinde barındıran Özdoğan Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Özdoğan seçildi. Özdoğan, yaptığı açıklamada, “Belek’i yalnızca bir tatil beldesi değil; sürdürülebilir kalkınmanın, çevreyle uyumlu yatırımların ve kültürel değerlerin örnek bir sentezi haline getireceğiz” dedi.

Yeni yönetim, ilk toplantısını geçtiğimiz gün gerçekleştirdi. Toplantıda BETUYAB’ın vizyon ve misyonuna uygun olarak Belek turizmini güçlendirecek ve destinasyon markasını ileriye taşıyacak gündem maddeleri ele alındı. Yönetim kurulu, yapılan istişareler sonucu çeşitli kararlar alarak resmen görevine başladı. BETUYAB’ın yeni dönem yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor: Başkan: Ali Özdoğan, Başkan Yardımcısı: İbrahim Pektaş, Üyeler: Ayhan Akan Bektaş, Mehmet Aygün, Özgür Nazik, Kaan Kaşif Kavaloğlu, Ramazan Kara, Ömer İçkale, Harika Güral, Yasin Akkanat, Mehmet Akif Tamince, Yunus Özdemir, Kübra Akbalık Namlıcı.

İkinci ve üçüncü kuşak turizmciler

Dikkat çeken en önemli unsur ise ikinci ve üçüncü kuşak turizmcilerin yönetime dahil olması oldu. Başkan Ali Özdoğan’ın yanı sıra, aile şirketlerini temsil eden genç isimler arasında Yasin Akkanat (Akkanat Holding – Sirene & Kempinski), Ömer İçkale (Space Hotel), Harika Güral (Güral Otelleri), Yunus Özdemir (Gloria Hotels), Kübra Akbalık Namlıcı (Ela Hotel), Akif Tamince (Rixos Hotels), Özgür Nazik (Papillon), ve Ramazan Kara (Mirage Park Hotel) bulunuyor.Yeni yönetimde deneyimli isimler de genç kuşakla birlikte yer aldı: Mehmet Aygün (Titanic Hotels), Ayhan Bektaş (Xanadu – ODEN Group), İbrahim Pektaş (Cornelia – Diler Holding), ve Kaan Kaşif Kavaloğlu (Limak Hotels CEO) gibi tecrübeli isimlerse genç nesil ile yönetimde yer aldı.

Kamu ile Güçlü İş Birliği

Yeni yönetim kurulu, göreve başlamasının ardından kamu kurumları ile iletişim sürecini hızla başlattı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci’ye resmi ziyaretlerde bulunuldu. Ardından 1 Temmuz 2025 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüşme gerçekleştirildi.

“Belek’i Örnek Bir Modele Dönüştüreceğiz”

Başkan Ali Özdoğan değerlendirmesinde şunları dile getirdi: “Turizm artık sadece bir sektör değil, Türkiye’nin kalkınma stratejisinin temel direklerinden biridir. Bu vizyonla bölgelerimiz bütüncül bir yaklaşımla ele alınıyor; altyapıdan tanıtıma kadar geniş bir destek sağlanıyor. Biz de BETUYAB olarak bu vizyona katkı sunmaya kararlıyız.” Belek’in doğal zenginlikleri, turizm altyapısı ve kültürel mirası ile Türkiye’nin en kıymetli turizm destinasyonları arasında yer aldığını vurgulayan Özdoğan şöyle devam etti: “Yalnızca bir tatil beldesi değil; sürdürülebilir kalkınmanın, çevreyle uyumlu yatırımların ve kültürel değerlerin örnek bir sentezi haline getireceğiz.”

Yeni dönemde Belek için özel bir kalkınma ve tanıtım planı devreye alınacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın doğrudan desteğiyle bölgenin uluslararası tanıtımı, yatırımcı ilgisinin artması ve altyapı projelerinin hızlandırılması hedefleniyor. Hedeflerden biri de Kültür ve Turizm Bakanlığı. Özellikle Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un doğrudan desteği ve bakanlığın sunduğu katkılarla, bölgenin uluslararası platformda tanıtılması, yatırımların artırılması ve altyapı projelerinin hızlandırılması.

