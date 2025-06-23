Bitlis’in saklı cenneti: Hacı Mehmet köyü doğaseverlerin yeni gözdesi oldu

Bitlis’in Hizan ilçesinin en ücra köylerinden biri olan Hacı Mehmet köyü, yüzyıllara dayanan geçmişi, taş evleri ve yanı başından huzurla akan deresiyle, hem tarih meraklılarını hem de doğa tutkunlarını kendine hayran bırakıyor.

Bitlis merkeze yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunan Hacı Mehmet köyünün içinden geçen dere, sadece görsel bir şölen sunmakla kalmıyor, aynı zamanda köy halkının tarım ve hayvancılık faaliyetlerine de can veriyor.

Son yıllarda ise doğa turizmine ilginin artmasıyla birlikte Hacı Mehmet köyü, fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline geldi.