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Bitlis’in saklı cenneti: Hacı Mehmet köyü doğaseverlerin yeni gözdesi oldu

Bitlis'in en gözde köylerinden biri olan Hacı Mehmet köyü, hem tarihi dokusu hem de muazzam doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor.

23 Haziran 2025 | 13:58
Bitlis’in saklı cenneti: Hacı Mehmet köyü doğaseverlerin yeni gözdesi oldu

Bitlis’in Hizan ilçesinin en ücra köylerinden biri olan Hacı Mehmet köyü, yüzyıllara dayanan geçmişi, taş evleri ve yanı başından huzurla akan deresiyle, hem tarih meraklılarını hem de doğa tutkunlarını kendine hayran bırakıyor.

Bitlis merkeze yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunan Hacı Mehmet köyünün içinden geçen dere, sadece görsel bir şölen sunmakla kalmıyor, aynı zamanda köy halkının tarım ve hayvancılık faaliyetlerine de can veriyor.

Son yıllarda ise doğa turizmine ilginin artmasıyla birlikte Hacı Mehmet köyü, fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline geldi.

Ankara’da yaşayan Ahlatlı fotoğraf sanatçısı Şahin Şerefoğlu, köyü ve yanı başından akan dereyi fotoğraflamaktan büyük zevk aldığını ifade ederek, "Ben Ahlatlıyım Ankara’da yaşıyorum yaz aylarında Ahlat’a geldiğim zaman Bitlis ve köylerinin inanılmaz güzel fotoğrafları var bizlerde doğa severler olarak fotoğraf çekmek için geziyoruz.

Bugünde Bitlis’in Hizam ilçesinin Pervari’ye sınır olan Hacı Mehmet Köyüne geldik. Köy çok eski zamanlarda hora taşlarla yapılan bir köy.

 

Botan çayının da bir kolu olan nehrin kenarında inanılmaz güzel görüntülere sahip olan bir köyümüzdür. Arkadaşlarla çok güzel kareler yakaladık. Herkesin de gelip bu güzelliklerden faydalanmasını öneriyoruz" dedi.

Ahlat Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Özkan Olcay, ise fotoğraf arşivlerine böylesine güzel kareler eklemekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek fotoğraf ve doğa severleri köyü görmeye davet etti.

 

Olcay, "Bugün de fotoğrafçı dostlarımız ve gezgin arkadaşlarımızla beraber Hizan’ın en ücra köyü olan Hacı Mehmet Köyüne geldik.

Bu köyümüz Siirt sınırına yakın bir köyümüz. Ama doğal güzelliği ile ön plana çıkan bir köyümüz.

Hemen önünde akan güzel bir dere var. Üst üste yapılı taş evler. Çok güzel muhteşem görüntüler sunuyor bize. Bizler de bu güzelliği fotoğrafladık. Dronla görüntüledik" dedi.
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