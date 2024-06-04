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Bodrum, dünyanın lüks destinasyonları arasında

Türkiye’de turizmin önemli merkezlerinden biri olan Bodrum, dünyanın lüks destinasyonları arasında gösteriliyor. Mandarin Oriental Bodrum Genel Müdürü Tunç Batum, “Mandarin Oriental, Bodrum olarak Bodrum’u, St. Tropez gibi önemli bir tatil destinasyonu yapabilmek için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” diyor.

04 Haziran 2024 | 10:06
Bodrum, dünyanın lüks destinasyonları arasında

Konaklama sektöründe kariyerime 1988 yılında Hilton Ankara’da başlayan Mandarin Oriental Bodrum Genel Müdürü Tunç Batum, son bir yıldır Mandarin’deki görevini sürdürüyor. Mandarin Oriental’in doğu mirasını benimseyen köklerini koruyarak, lokal kültürler ile özdeşleşen marka kimliğine dikkat çeken Batum, “Yenilikleri ve gündemi takip ederek kendi başarılarımızla rekabet etmemiz üzerine, ekibimi geliştiriyorum” diyor. 

Sürdürülebilir turizm vurgusu yapan Batum şu değerlendirmelerde bulunuyor:

BODRUM GLOBAL ANLAMDA LÜKS BİR DESTİNASYON

Bodrum’un ve ülkemiz turizminin gelişimi için çalışmaya devam ediyoruz. Bodrum’un da İzmir ile birlikte Michelin listesine girmesi için çalışmalar yürüttük. Ayrıca Bodrum’un ziyaretçilerine sunduğu en önemli özellik hiç kuşkusuz eşsiz doğal güzelliği. Bunun yanı sıra uçuş slotlarının giderek artması, üst düzey hizmet imkanları, tesislerin misafirlerin her türlü ihtiyacına karşılık verebilmesi ve kalitesi, uluslararası markaların Bodrum’u tercih etmesi ve artık Bodrum’un global anlamda lüks bir destinasyon olması bence Bodrum’u çok özel bir seviyeye taşıyor. Mandarin Oriental, Bodrum olarak Bodrum’u, St. Tropez gibi önemli bir tatil destinasyonu yapabilmek elimizden gelenin en iyisini yapmak üzere çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. 

YÜKSEK DOLULUKLA ÇALIŞIYORUZ

Bodrum Yarımadası’nın kuzeyinde yer alan Cennet Koyu’nda, Ege Denizi’ni panoramik olarak gören denize sıfır 60 hektar arazi üzerinde konumlanıyoruz. Toplam 122 adet konaklama ünitemiz var. Nisan-Kasım ayları arasında yedi ay hizmet veriyoruz. 10 yılımızı geride bıraktık ve açıldığımız günden itibaren yüksek doluluk oranlarıyla çalışıyoruz. Özellikle Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında çok yüksek oranda doluluklarımız oluyor ve misafirlerin yüzde 70’ini yabancılar oluşturuyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR PROJELERE ODAKLANDIK 

Transferlerimiz için lüks elektrikli araçlarımızla hizmet veriyoruz. Resort içerisinde ise elektrikli buggylerimizi kullanmaya devam ediyoruz. Oda ve genel alanlarda kullanılan ürünleri yüzde yüz plastik içermeyen bambu ve türevi materyallerden kullanıyoruz. Biyolojik ve ekolojik çeşitliliği koruyabilmek için tüm gıda ve kimyasal alımlarımızda çevreye zarar vermeden üretim yapan Ethical Source uyumlu firmaları tercih ediyoruz. Genel olarak da plastik kullanımını sıfırladık. Pet şişe ve plastik servis ürünlerini kullanmıyoruz. Çöp poşetlerinin tamamı biodegradable diye ifade ettiğimiz biyolojik olarak doğada parçalanabilir ürünler. Global olarak aktredite olmuş kurumlardan aldığımız Mavi Bayrak, Leed Sertifikası ve Yeşil Anahtar Sertifikası, GSTC Sertifikaları bu çalışmalarımızın sonucudur.
 

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