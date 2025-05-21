Bodrum kruvaziyer turizminde rekor bekliyor

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, görev süresinin birinci yılında tamamlanan ve devam eden projeleri kamuoyuyla paylaşmak üzere geniş katılımlı bir basın buluşması düzenledi. Basın buluşması 1 yıllık icraati boyunca tamamlanan projeleri anlatarak başlayan Başkan Mandalinci, 2025 turizm sezonunda ise rekor beklendiklerini açıkladı. Son 1 yılda hayata geçirdikleri sosyal yatırımlara ilişkin de bilgi veren Mandalinci, "Bodrum’da öncelikle çok önemsediğimiz spor bilincini artırmayı ve her yaştan bireyin daha iyi koşullarda spor yapabilmesi için hızlı bir şekilde ‘Binnaz Karakaya Spor Salonu’ projesini tamamladık. ‘Azur Canbaz Spor ve Yaşam Merkezi’, Turgutreis'e modern spor imkanları sunmak amacıyla inşa edildi. 7000 m² alanda bir halı saha, basketbol sahası, tenis kortu, okçuluk parkuru, skate parkuru ve çocuk parkı gibi çok sayıda farklı alan halkla buluştu. Bu tesis, ilçemizde spor ve sosyal yaşamı destekleyen önemli bir merkez olmayı başardı” dedi.

“Her alanda sosyal yaşama nefes aldırıyoruz”

“Bodrum hafızası olan bir kent. Bunun için gerekli oksijeni halkımızı sosyalleştirerek sağlıyoruz. İnsani iletişimle nesilden nesile, kentin genetik izlerini taşıyacak birden fazla hafıza alanı açıyoruz” diyen Mandalinci, “Muhittin Orhon Parkı'nın açılışı, Dirmil Mahallesi’ne kazandırılan anlamlı bir yaşam alanıdır. Muhittin Orhon’un anısını yaşatırken, mahalle sakinlerine ailecek vakit geçirebilecekleri yeni bir alan sunduk. Bu park, hem toplumsal hafızaya katkı sağladı hem de bölgeye yeni bir yaşam alanı kazandırdı” sözleriyle teori ve pratiğin birleşiminin de hız kazandığını ifade etti.

‘Bodrum’un çocuk ve genç nüfusunun toplam mutluluğunu çok önemsediğinin’ altını çizen Başkan Tamer Mandalinci, sözlerine şöyle devam etti: “Turgutreis Muhtar Mehmet Satılmış Parkı, bölgesine uzun yıllar hizmet etmiş, sevilen bir ismin anısını yaşatmak amacıyla hayata geçirdik. Bu park, özellikle gençler, çocuklar ve aileler için keyifli bir sosyal alan haline geldi ve açılışı 23 Nisan’da gerçekleştirilerek halkımıza hizmet sunmaya başladı. ‘Yalıkavak Rıhtım Projesi’, eski boru kazıklı iskeleyi kaldırarak bölgedeki rıhtımın güçlendirilmesini hedefledik. Bu projeyle, 130'dan fazla kazık çakıldı ve rıhtım modern, güvenli bir yapıya kavuşturuldu. Artık bölge, güvenli ve işlevsel bir liman altyapısına sahip. Kent Lokantası projemiz ile vatandaşlarımıza uygun fiyatlarla sağlıklı ve doyurucu yemek sunduk. Ortakent'teki Müsgebi Düğün Salonu’na entegre ettiğimiz mutfak ile Bodrum Otogar'da kurduğumuz lokanta, çok önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Ayrıca, askıda yemek uygulamamızla ihtiyaç sahiplerine de destek olmayı sürdürüyoruz ‘Kızılağaç Pazar Yeri’, bölgedeki en büyük ihtiyaçlardan birini karşılamak amacıyla hayata geçti. Kapalı pazar yeri, güvenli ve düzenli alışveriş imkanları sağlıyor. İkinci etap çalışmalarımızla, pazar yeri daha da gelişerek halkımıza tam kapasiteyle hizmet vermeye başlayacak. ‘Çiftlik Kadın Yaşam Merkezi’, kadınların toplumsal hayatta daha güçlü yer almasını sağlamak, eşitlik mücadelesini desteklemek amacıyla kuruldu. Bodrum'da bir ilk olan bu merkez, kadın dayanışmasının ve özgürlüğün simgesi olma yolunda önemli bir adım attı. Diğer mahallelerde de benzer merkezler kurmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Halihazırda devam eden projelere de değinen Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, “Bodrum’un her mahallesine eşit ve nitelikli hizmet ulaştırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Turgutreis’te, hayırsever Sayın Nazmi Canbaz’ın katkılarıyla inşa edilen ‘Saadet Canbaz Anaokulu’nun kaba inşaatını tamamladık. Bu proje ile Bodrum’un dört bir yanına uygun ücretli, nitelikli eğitim imkânı sunma hedefimize bir adım daha yaklaştık. ‘Dirmil Kapalı Pazaryeri’nde kaba inşaatı tamamladık, seramik işleri ve elektrik tesisatı dahil olmak üzere pek çok aşamayı tamamladık. Bölge halkına çok amaçlı bir alan kazandırıyoruz. Turgutreis Atatürk Meydanı’nda yürüttüğümüz düzenleme ve yenileme çalışmalarımızla meydanı hem estetik hem de işlevsel hale getiriyoruz. Spor ve sosyal etkinlik alanlarıyla halkımıza nefes alacak bir alan sunacağız. Yalıkavak’ta hayata geçirdiğimiz 6 derslikli anaokulu projesiyle, 120 öğrenciye modern bir eğitim ortamı sunacağız. Aynı mahallede devam eden Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı projemizle de, 100 araçlık otoparktan kadın-erkek engelli tuvaletlerine kadar her detayı düşündük. Gündoğan’da eski belediye binasını dönüştürdüğümüz Etüt Merkezi ve Anaokulu projemizle, çocuklarımıza hem eğitim hem de sosyal gelişim alanları kazandırıyoruz. Aynı mahalledeki ‘Serbay Ilıcak Spor ve Kültür Kompleksi’ni ise günümüz ihtiyaçlarına uygun olarak yeniliyoruz.” dedi.

“Afet için sığınak, dostlar için barınak sorunumuz kalmadı”

Bu arada olası afet, mevcuttaki barınak meselesine de dikkat çeken Başkan Mandalinci, “Konacık’ta ‘Afet Koordinasyon Müdürlüğü’ için taş duvar imalatlarını sürdürüyor, Mazı’da muhtarlık binamızı inşa ediyoruz. Torba’daki ‘Geçici Hayvan Bakım Merkezi’nin yenileme projesiyle daha kapsamlı bir bakım ve tedavi alanı oluşturuyoruz. Aynı modeli Turgutreis’e de taşıyacağız. Kızılağaç’ta ise eski belediye binasını dönüştürdüğümüz ‘Konukevi’ ile hem konaklama hizmeti hem de sosyal alanlar sunuyoruz. Tüm iç tefrişat tamamlandı, vatandaşlarımızın hizmetine sunulmaya hazır” açıklamasında bulundu.

“Geleceğin Bodrum’u için vizyoner projeler yolda”

Son olarak planladıkları projeleri de anlatan Tamer Mandalinci, “Bodrum Belediyesi olarak hedefimiz, ilçemizi sadece bugünün ihtiyaçlarına göre değil, geleceğin beklentilerine uygun şekilde planlamak ve geliştirmektir. Bu amaçla ekip arkadaşlarımızla birlikte titizlikle yürüttüğümüz pek çok proje üzerinde çalışıyoruz. Bodrum’un yaşam kalitesini yükseltmek, şehir planlamasını güçlendirmek ve çevreye duyarlı çözümler üretmek en temel önceliklerimiz arasında yer alıyor. Çocuklarımızın eşit ve kaliteli eğitim imkanlarına kavuşabilmesi adına yeni anaokulları projeleri planlıyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği bizim için vazgeçilmez bir ilke. Aynı şekilde, esnafımızın daha hijyenik ve konforlu ortamlarda hizmet verebilmesi için kapalı pazar yerleri projeleri üzerinde çalışıyoruz. Şehir düzenini güçlendirmek adına meydan ve otopark alanlarını artırmayı, trafik ve kavşak düzenlemeleri ile ulaşım güvenliğini ve konforunu yükseltmeyi hedefliyoruz. Bodrum’un dört bir yanında halk kütüphaneleri açarak bilgiye erişimi kolaylaştırmak, kültürel yaşamı desteklemek istiyoruz. Yaşlılarımızın ise huzurlu, güvenli ve bakımlı ortamlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için yeni yaşlı bakımevleri projelerini hayata geçireceğiz. Teslim edersiniz ki kıyılarımız Bodrum’un en kıymetli miraslarından biri. Bu nedenle sahil düzenlemeleriyle hem yerel halkımız hem de misafirlerimiz için daha keyifli, daha estetik ve fonksiyonel alanlar oluşturmayı amaçlıyoruz. Ayrıca çevreci ulaşımı teşvik eden yaya ve bisiklet yolları projeleri ile hem karbon salımını azaltmayı hem de doğayla daha uyumlu bir kent yapısı kurmayı hedefliyoruz. Tüm bu çalışmalar, Bodrum’u daha yaşanabilir, daha modern ve sürdürülebilir bir kent haline getirmek için attığımız somut adımlardır. Halkımızla birlikte, el ele, Bodrum’u yarının güçlü kentlerinden biri haline getirmeye kararlıyız” diyerek sözlerini tamamladı.

“Sezona umutlu başlangıç”

2025 sezonunun hem iç hem dış pazarda umut vadettiğini belirterek sözlerine başlayan Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, “Otellerde doluluk oranları yüzde 90’a ulaşırken Bodrum-Milas Havalimanı yolcu trafiği ilk çeyrekte geçen yıla göre yüzde 15 artış gösterdi. Şu ana kadar en fazla turistin geldiği ülkeler sırasıyla İngiltere, Almanya, Rusya, Polonya ve İran. İngiltere, Bodrum’un birinci pazarı olmayı sürdürüyor. Rusya ve Polonya’dan gelen turist sayılarında da ciddi artışlar gözlemleniyor. İç pazarda ise Bodrum, uygun fiyatlı alternatifleri ve yüksek yaşam kalitesiyle Türk misafirler için cazibesini sürdürüyor” dedi.

Bodrum’a deniz yoluyla gelen misafirlerin de büyük önem taşıdığını ve özellikle çarşı merkezine önemli katkıları olduğunu ifade eden Başkan Mandalinci, şunları söyledi: “2025 kruvaziyer sezonu 3 Nisan’da başladı. Bu yıl Bodrum Cruise Port’a 120 kruvaziyer gemisi sefer yapacak ve 158.500 yolcu ağırlanması bekleniyor. Emerald Cruises, MSC Explora Journeys, Silversea ve Ritz-Carlton gibi markaların Bodrum’u rotalarına eklemesi dikkat çekiyor. Bodrum-Kos feribot hattında geçen yıl 90 bin yolcu taşınmıştı, bu sezon bu rakamın aşılması öngörülüyor.”

“50 plajımız ücretsiz hizmet verecek”

Bodrum Belediyesi’nin sezon öncesi yaptığı çalışmalara da değinen Başkan Mandalinci, şu bilgileri verdi: “Sahil ve plaj düzenlemeleri, deniz dibi ve kıyı temizlikleri, refüj ve park bakım çalışmaları, Zabıta ekiplerince hijyen ve fiyat denetimleri, yol bakım, yenileme ve tamirat çalışmaları ve daha birçok hizmeti gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, toplam 67 plaj ile halkımıza ve kentimizi tercih edecek misafirlerimize hizmet veriyoruz. Bunlardan sadece 17’sinde şezlongların korunmasını sağlamak ve zarara uğratılmasını minimuma indirmek amacıyla ücret alacağız. Turizm Zabıtası ekiplerimiz ise sezon boyunca görev başında olacak. Kültür, sanat ve tarih kokan Bodrum’da özellikle yıllardır süregelen festivallerle yaz mevsiminde kentimize gelen misafirlerimiz ve halkımız kaliteli zaman geçirecek. Ulusal ve uluslararası platformda bale festivalimizle, klasik müzik ve caz festivallerimizle adımızdan söz ettirmeye devam edeceğiz.”

“İnşaat yasağı başladı”

Turizm sezonunun Bodrum’a yakışır şekilde geçmesi amacıyla her yıl uygulanan inşaat yasağının başladığına vurgu yapan Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, “Bu yıl da 15 Mayıs – 15 Ekim 2025 tarihleri arasında inşaat yasakları geçerli olacak. Bu süreçte yeni inşaat başlatılamayacak, kaba ve gürültülü inşaat faaliyetlerine izin verilmeyecek. Belediye ekipleri tarafından denetimler aralıksız sürdürülecek” dedi.



