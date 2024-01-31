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Booking.com'a göre 2024′ün en misafirperver 10 lokasyonu

Booking.com'a göre 2024′ün en misafirperver 10 lokasyonu şöyle sıralanıyor:

31 Ocak 2024 | 11:44
Booking.com'a göre 2024′ün en misafirperver 10 lokasyonu

Booking.com, kendi verilerine göre 2024 yılı için dünyanın en konuksever yerlerinin listesini açıkladı. Booking.com, listede hangi şehirlerin yer aldığını belirlemek için sitedeki 309 milyondan fazla doğrulanmış müşteri yorumunu kullanmış. CNBC Make'in haberine göre destinasyonlar, konaklama konusunda çok yüksek değerlendirmelere sahip ortalamanın üzerinde sayıda tesise sahip oldukları için seçilmiş. Liste şöyle:

  • Arraial d’Ajuda, Brezilya
  • Ermoupoli, Yunanistan
  • Viana do Castelo, Portekiz
  • Daylesford, Avustralya
  • Grindelwald, İsviçre
  • Moab, ABD
  • Uzès, Fransa
  • Mazatlán, Meksika
  • Jaisalmer, Hindistan
  • Fujikawaguchiko, Japonya
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