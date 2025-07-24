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Bulgaristan duyurdu: Türk vatandaşlarına vize kolaylığı

Bulgaristan, Türk vatandaşlarına yönelik turist vizesi prosedürlerinde önemli bir değişikliğe gitti.

23 Temmuz 2025 | 14:07
Son Güncellenme: 23 Temmuz 2025 | 16:08
Bulgaristan duyurdu: Türk vatandaşlarına vize kolaylığı

Bulgaristan Haber Ajansı'nın haberine göre Bulgaristan Turizm Bakanı Miroslav Borşoş, 15 Temmuz itibarıyla Türk vatandaşları için turist vizelerinde yeni bir uygulamanın devreye alındığını duyurdu.

Yeni düzenlemeye göre, daha önce sadece üç ve altı aylık vizeler verilirken, artık önceki vizelerinde herhangi bir ihlal tespit edilmeyen başvuru sahiplerine bir, üç ve beş yıllık turist vizeleri de sunulacak.

Bakan Borşoş, bu değişikliğin Türkiye ile vize rejimini önemli ölçüde kolaylaştıracağını belirterek, kademeli sistem sayesinde vizelerin daha hızlı verileceğini, süresinin uzayacağını ve konaklama sürelerinin de artacağını söyledi. 

Ayrıca 2025 yılının Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'den Bulgaristan'a gelen turist sayısının, 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 60'tan fazla arttığı açıklandı. 


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