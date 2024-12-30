Turistik ilçede otellerdeki doluluk yüzde 90'a ulaştı

Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Orhan Belge, "Açık olan tüm oteller hazırlıklarını tamamladı. Otellerimizde yüzde 90 doluluk oranımız var. Yarın gün içerisinde bu oran daha da yukarı çıkacaktır" dedi.

1 YILBAŞI DOLULUĞU Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden İzmir'in Çeşme ilçesindeki otellerde doluluğun yılbaşı öncesi yüzde 90'a ulaştığı bildirildi.

2 'YENİ YILA UMUTLA GİRMEK İSTİYORUZ' Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Orhan Belge, AA muhabirine, turizmciler olarak yeni yıla umutla girmek istediklerini söyledi.

3 HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR Çeşme'nin yılbaşında çok sayıda misafiri ağırlamasını beklediklerini aktaran Belge, "Yılbaşı hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Açık olan tüm oteller hazırlıklarını tamamladı. Otellerimizde yüzde 90 doluluk oranımız var. Yarın gün içerisinde bu oran daha da yukarı çıkaktır" dedi.

4 CADDE VE SOKAKLAR SÜSLENDİ Belge, Çeşme Belediyesinin cadde ve sokakları ışıklandırarak süslediğini ve yılbaşı panayırı kurduğunu, kamu görevlilerinin ilçede olumsuzluk yaşanmaması için hummalı çalışma yaptığını anlattı.