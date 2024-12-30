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Turistik ilçede otellerdeki doluluk yüzde 90'a ulaştı

İzmir'in Çeşme ilçesindeki otellerde doluluk yılbaşı öncesi yüzde 90'a ulaştı.

30 Aralık 2024 | 18:29
Turistik ilçede otellerdeki doluluk yüzde 90'a ulaştı

Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Orhan Belge, "Açık olan tüm oteller hazırlıklarını tamamladı. Otellerimizde yüzde 90 doluluk oranımız var. Yarın gün içerisinde bu oran daha da yukarı çıkacaktır" dedi.

1 YILBAŞI DOLULUĞU

YILBAŞI DOLULUĞU Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden İzmir'in Çeşme ilçesindeki otellerde doluluğun yılbaşı öncesi yüzde 90'a ulaştığı bildirildi.

2 'YENİ YILA UMUTLA GİRMEK İSTİYORUZ'

'YENİ YILA UMUTLA GİRMEK İSTİYORUZ' Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Orhan Belge, AA muhabirine, turizmciler olarak yeni yıla umutla girmek istediklerini söyledi.

3 HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR Çeşme'nin yılbaşında çok sayıda misafiri ağırlamasını beklediklerini aktaran Belge, "Yılbaşı hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Açık olan tüm oteller hazırlıklarını tamamladı. Otellerimizde yüzde 90 doluluk oranımız var. Yarın gün içerisinde bu oran daha da yukarı çıkaktır" dedi.

4 CADDE VE SOKAKLAR SÜSLENDİ

CADDE VE SOKAKLAR SÜSLENDİ Belge, Çeşme Belediyesinin cadde ve sokakları ışıklandırarak süslediğini ve yılbaşı panayırı kurduğunu, kamu görevlilerinin ilçede olumsuzluk yaşanmaması için hummalı çalışma yaptığını anlattı.

5 HAVA İYİ OLACAK

HAVA İYİ OLACAK Çeşme'de yılbaşında ve öncesinde havanın iyi olmasının beklendiğini ifade eden Belge, şunları kaydetti: "Otellerde kendi konseptlere göre yılbaşı olacak. Bunların içerisinde yemekli, konserli ve eğlenceli konseptler var. Çeşme'de herkese göre konseptli yılbaşı ve tatil imkanı sağlanıyor. Alaçatı'da DJ performansı olacak. Ankara, İstanbul ve İzmir'den gelen misafirlerin bir kısmı sokak eğlencelerine gelecek. Burada yılbaşı için her şey çok iyi gidiyor ve tümüyle hazırız."
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