Club Med Türkiye’den rekor performans

Club Med, 2024 yılında bir kez daha rekor bir performansa imza attı. Club Med, iş hacmini 2,090 milyon Euro'ya çıkararak, 2023'e göre sabit kur üzerinden yüzde 7'lik bir büyüme kaydetti. Böylece, 2024’te bugüne kadarki en yüksek iş hacmine ve kârlılığına ulaşmış oldu

Club Med’in 2024’te sergilediği güçlü performansın, markanın 2004 yılından bu yana adım adım hayata geçirdiği dönüşüm stratejisinin bir sonucu olduğu belirtiliyor. Şirket, bu strateji kapsamında daha lüks, yerel dinamiklerle uyumu ifade eden “glokal” yaklaşımını benimseyen, sürdürülebilir ve dijital odaklı bir iş modeline geçiş sürecini 2024 itibarıyla tamamladı. Nisan 2024 itibarıyla, Club Med’in dünya genelindeki tüm tatil köyleri artık Premium (üst segment) ya da Exclusive Collection (çok üst segment) konseptinde. Exclusive Collection segmenti artık 12 tesisten oluşuyor ve bu tesisler toplam iş hacminin yüzde 14’ünü oluşturuyor..

2024’te 1,5 milyondan fazla müşteri Club Med tatil köylerini ziyaret etti, bu da 2023'e göre yüzde 1’lik bir artışı gösteriyor. Ortalama oda doluluk oranı yüzde 75’e yükseldi, Premium ve Exclusive Collection tatil köylerinde ise bu oran 2 puan arttı.

İŞ HACMİNİN %35’İ DAĞ TATİLİ SEGMENTİNDEN

Yine 2024 yılında dağ tatiline olan ilginin artması da güçlü finansal tabloya olumlu yönde etkide bulundu. İş hacminin yüzde 35’i dağ tatil köylerinden geldi. Bu segmentte iş hacmi 2023’e göre yüzde 20 arttı. Bu büyüme, yaz dönemine yönelik dağ tatili seçeneklerinin güçlendirilmesinin yanı sıra, Alpler, Kanada ve Japonya gibi uluslararası destinasyonlardaki yeni tesislerin etkisiyle gerçekleşti.

Club Med CEO'su Henri Giscard d'Estaing, finansallara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“2023’te kırdığımız rekorun ardından 2024’te de güçlü ivmemizi sürdürdük. Ekonomik belirsizlikler ve zorlu jeopolitik gerilimlerin hakim olduğu bu yılda elde ettiğimiz başarı, Club Med’in iş modelinin dayanıklılığını ve üst segment her şey dahil tatillere olan artan talebi gözler önüne seriyor. 2024, sadece finansal anlamda değil, markamızın upscale dönüşümünün tamamlandığı stratejik bir eşikti. Ana hissedarımız Fosun’un desteğiyle, tüm tatil köyü portföyümüzü dönüştürdük. Artık Club Med’in kapasitesinin yüzde 100’ü Üst Segment veya Çok Üst Segment olarak sınıflandırılıyor. Bu, son 20 yılda otelcilik sektöründe eşi benzeri görülmemiş kolektif bir dönüşüm çalışması.”

Bölgesel düzlemde değerlendirme yapıldığında, Club Med’in tüm coğrafi bölgelerde büyüme kaydettiği görülüyor. Avrupa ve Afrika’da yüzde 5, Amerika kıtasında yüzde 8, Asya-Pasifik’te ise yüzde 15 oranında artış yaşandı. Özellikle Japonya, Çin, Brezilya ve Kuzey Amerika pazarlarında önemli yükselişler gözlemlendi.

MÜŞTERİ ORANI %9,4 ARTTI

Dikkat çekici büyüme kaydeden bölgelerden biri de Türkiye oldu. Club Med Türkiye, sabit TL ile satış garantisi ve erken rezervasyon güvenceleriyle yerel pazara uyarlanmış cesur bir strateji izledi. Yüzde 60 iş hacmi ve yüzde 20 müşteri bazında büyüme ile kapatılan başarılı 2023 yılının ardından, 2024 yılında upscale, glocal, sürdürülebilir ve dijital iş modeli dönüşümüne odaklanarak pazar payını ikinci yılda da çift hane artırmaya devam etti.

2023 yılına kıyasla, toplam iş hacmi yüzde 95 artış gösterirken, müşteri bazında yüzde 9,4 artış ile toplamda 9 bin 300 seyahatsevere hizmet verildi. Club Med Türkiye, yurtdışı satışlarında ise 2023'ün aynı dönemine göre iş hacmini iki kat artırarak 5 bin müşteriye ulaştı. Yeni müşteri oranı yüzde 41 olarak gerçekleşti.

Club Med’in üst segment ürünü olan “Exclusive Collection” serisi, Türkiye pazarında iş hacmini yüzde 146 oranında artırarak toplam iş hacminin yüzde 20’sini oluşturdu. Özellikle yüksek gelir grubuna hitap eden bu özel koleksiyon, markanın lüks segmentteki pozisyonunu daha da güçlendirdi.

Antalya Kemer ve Bodrum’daki Club Med tesislerinde devam eden yenilenme çalışmaları sayesinde, 2024 yılında yurtiçinde 34 bin 200 misafir ağırlanırken toplam 261 bin gecelemeye ulaşıldı. Türkiye pazarının yurtiçi tesislerdeki toplam payı yüzde 13 olarak gerçekleşti.

HEDEF İŞ HACMİNİ İKİYE KATLAMAK

Henri Giscard d’Estaing, dönüşüm sürecinin ardından yeni hedeflerini ise şöyle açıkladı: “Bugün Club Med yüzde 100 premium ve lüks bir marka kimliğine büründü. Artık önümüzdeki hedef, iş hacmimizi ikiye katlamak.” Bu doğrultuda marka, inovasyon ve sürdürülebilirlik öncelikleriyle 2025’te de lüks tatil pazarındaki liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor. 2026 itibarıyla Orta Doğu, Afrika ve Güneydoğu Asya’da açılması planlanan yeni tesislerle birlikte global büyüme hedeflerini destekleyecek yatırımlar da gündemde.

2025’in ilk yarısı için rezervasyonlar şimdiden yüzde 5,7 artmış durumda. İkinci yarı için ise çift haneli büyüme öngörülüyor.