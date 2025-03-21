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Conrad İstanbul Bosphorus'a yeni genel müdür

Uzun yıllara dayanan uluslararası otelcilik tecrübesine sahip Rainer Gieringer, Conrad Istanbul Bosphorus’un yeni Genel Müdürü oldu.

21 Mart 2025 | 19:52
Son Güncellenme: 21 Mart 2025 | 19:52
Conrad İstanbul Bosphorus'a yeni genel müdür

İstanbul’un önde gelen otellerinden Conrad Istanbul Bosphorus, lüks konaklama deneyimini bir üst seviyeye taşımak adına liderlik kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Uzun yıllara dayanan uluslararası otelcilik tecrübesine sahip Rainer Gieringer, Conrad Istanbul Bosphorus’un yeni Genel Müdürü oldu.

Otelcilik sektöründe 30 yılı aşkın deneyime sahip olan Rainer Gieringer, Conrad Istanbul Bosphorus’a katılmadan önce Hilton Istanbul Bomonti Hotel & Conference Center’da Genel Müdür olarak görev yapıyordu. Gieringer, daha önce Athenee Palace Hilton Bucharest, Hilton Budapest City ve Hilton Istanbul Bosphorus gibi birçok prestijli otelde üst düzey yöneticilik yaptı.

Kurumdan yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Kariyeri boyunca otel operasyonlarında mükemmelliği sağlamak, misafir memnuniyetini artırmak ve finansal büyümeyi desteklemek konularında önemli başarılara imza atan Gieringer, aynı zamanda fotoğrafçılıkla da yakından ilgileniyor. Daha önce Hilton Sofia, Ankara HiltonSA ve Hilton Mainz gibi önemli otellerde de görev alan Gieringer, güçlü liderlik vizyonuyla Conrad Istanbul Bosphorus’a yenilikçi bir bakış açısı getirmeyi hedefliyor."
 

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Rekor bedelsiz kararı: Yüzde 299.900
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket
Temettü teklifini duyurdu: 125,37 TL
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