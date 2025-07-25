Demre Marina törenle açıldı

Makyol İnşaat ile Setur Marinaları iş birliğinin Kaş’tan sonraki ikinci halkası olan Demre Marina,'nın karada ve denizde toplam 700 yat kapasitesi, modern altyapısı ve yüksek standartlı hizmetleri ile bölge turizmine ve ekonomisine yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.

Yaklaşık 790 Milyon TL’lik Yatırım

Yap-işlet-devret modeliyle ve yüzde 100 özkaynak katkısıyla yaklaşık 790 milyon TL yatırım maliyetiyle tamamlanan proje, Ağustos 2023’te başlayan inşaat sürecini Mayıs 2025’te bitirdi. Demre Marina, 400 deniz ve 300 kara park kapasitesine sahip olup, 24 bin metrekarelik modern çekek sahasında 160 ton kapasiteli travel lift, bakım atölyeleri ve çeşitli sosyal alanlarla donatıldı.

Setur Marinaları Genel Müdürü Emre Doruk projenin bölge turizmine uzun vadeli katkı sağlayacağını vurgulayarak, “Demre Marina, Kekova’da yepyeni bir dönemi başlatıyor. Setur Marinaları zincirimize bir halka daha eklemenin gururunu yaşıyoruz. Misafirlerimize yenilikçi, doğa dostu ve akıllı çözümlerle eşsiz bir deneyim sunacağız.” dedi.

Marina, restoranlar, sosyal tesisler, yat kulübü etkinlikleri ve fuarlarla sadece yat sahiplerine değil, günübirlik ziyaretçilere de hitap edecek. Ayrıca, akaryakıt istasyonu, 169 araçlık otopark ve bölgeye yapılan bağlantı yolu ile kolay ulaşım imkânı sunacak.

Setur Marinaları ve Makyol proje ortaklığının Kaş’tan sonraki ikinci halkası olan Demre Marina’nın yatçılık potansiyeli yüksek olan bölgeye yeni bir soluk getireceğini söyleyen Makyol İnşaat Turizm Yatırımları Genel Koordinatörü Serdar Alp Turan; projeye ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Demre Marina, yalnızca yatçılara değil tüm bölgeye değer katacak şekilde tasarlandı. Projemiz sayesinde Demre ve çevresi, tüm yıla yayılan bir turizm potansiyeline kavuşacak. Bölge; bakir doğası, tarihi Likya Yolu’na yakınlığı ve Kekova Bölgesi’ndeki birbirinden güzel koyları ile yeni lokasyon arayan yatçılar için alternatif bir merkez olacak. Yat turizmi, 12 aya yayılabilen bir sektör olarak yat sahiplerinin kışlama, bakım ve uzun süreli konaklama ihtiyaçlarına yanıt vererek; kış aylarında da bölgeye canlılık katacak. Ayrıca, yabancı bayraklı teknelerin Türkiye’de uzun süreli konaklaması sayesinde doğrudan döviz girdisi getirerek, bölgesel kalkınmaya ve milli ekonomiye önemli bir katkı sağlanacak. Bu da hem doğrudan hem de dolaylı istihdamı artıracak. Bizler Makyol olarak, Kaş Marina’dan sonra bu bölgede bir kez daha sürdürülebilir ve çevreci bir yatırımı hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Setur Marinaları’nın deneyimi ve Makyol’un inşaat uzmanlığı ile hayata geçirilen Demre Marina’nın kısa sürede Akdeniz Bölgesi’nin parlayan yeni yıldızı olacağına inanıyoruz.”

Bölgenin coğrafi avantajı, gelişmiş altyapısı ve cazip konaklama avantajı ile tüm yıla yayılan turizm, ticaret ve sosyal yaşam merkezi haline geleceğini söyleyen Setur Marinaları Genel Müdürü Emre Doruk ise şu değerlendirmede bulundu:

“Kekova’da yepyeni bir dönemi başlatan Demre Marina, Setur Marinaları olarak vizyonumuzu bir adım daha ileri taşıyan ve bölge turizmine dinamizm kazandıracak çok boyutlu bir yatırım. Bu stratejik yatırım, yerel ekonomiye uzun vadeli bir canlılık katarken, Makyol İnşaat’ın üstün mühendislik deneyimi sayesinde sektörde örnek gösterilecek bir sürdürülebilirlik ve kalite standardı ortaya koyuyor. Akdeniz’in parlayan yeni yıldızını Makyol ile birlikte inşa etmenin ve Setur Marinalar zincirimize bir halka daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Akdeniz sahilindeki hizmet ağımızı tamamlayan Demre marinamızla; Kaş’tan Antalya’ya uzanan sahil şeridinde misafirlerimize kusursuz konfor ve yüksek standartlarda hizmet vermeyi hedefliyoruz. Demre Marina aynı zamanda Setur Marinaları’nın kalite ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımının da en güzel örneklerinden birisi. Misafirlerimize yenilikçi, doğa dostu ve akıllı çözümlerle eşsiz bir marina deneyimi sunacağız.”

