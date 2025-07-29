Didim’in incisi gece turları için hazırlanıyor

Bu kapsamda Didim Belediyesi ekipleri, tapınak ve çevresinde ot biçme, temizlik ve çevre sokak aydınlatma çalışmaları gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmalar sayesinde alanın daha temiz, daha düzenli ve daha estetik bir görünüme kavuşması sağlanıyor.