Didim’in incisi gece turları için hazırlanıyor

Didim’in simgesi ve tarihi mirası Apollon Tapınağı’nda, yaz aylarında başlayacak gece ziyaretleri için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Restorasyon çalışmalarının yanı sıra modern ışıklandırma sistemiyle birlikte antik yapının geceleri de ziyaret edilebilmesi hedefleniyor.
1 ÇEVRE SOKAK AYDINLATMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Bu kapsamda Didim Belediyesi ekipleri, tapınak ve çevresinde ot biçme, temizlik ve çevre sokak aydınlatma çalışmaları gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmalar sayesinde alanın daha temiz, daha düzenli ve daha estetik bir görünüme kavuşması sağlanıyor.
2 "DÜNYA KÜLTÜR MİRASININ EN ÖNEMLİ DEĞERLERİNDEN BİRİ"
Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Apollon Tapınağı sadece Didim’in değil, dünya kültür mirasının en önemli değerlerinden biri. Bu eşsiz yapının gece ziyaretlerine açılması için yürütülen çalışmalara destek veriyoruz" dedi.
3 "TARİHİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ"
Gençay sözlerine şöyle devam etti:
"Temizlik, çevre düzenlemesi ve sokak aydınlatma çalışmalarımızla bu sürece katkı sağlıyoruz. Tarihimize sahip çıkıyor, Didim’i hep birlikte daha da güzelleştiriyoruz."
4 HEM TARİHİ HEM GÖRSEL BİR DENEYİM
Gece ziyaretlerinin başlamasıyla birlikte Apollon Tapınağı, hem tarih hem de görsel açıdan ziyaretçilere farklı bir deneyim sunacak.