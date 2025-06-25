Doğanın saklı harikası ziyaretçilerini mest ediyor

Her gün yüzlerce doğaseverin ziyaret ettiği Nemrut, endemik bitki türleri, vahşi yaşamı ve kartpostalları aratmayan manzaralarıyla adeta görsel bir şölen sunuyor.

Dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olma özelliği taşıyan bu eşsiz kaldera, bölgedeki ayılar ve zengin flora çeşitliliğiyle ekosistem açısından da dikkat çekiyor.