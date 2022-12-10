Bloomberg'in haberine göre Arton Capital'ın yeni Passport Index sıralamasında 2022'nin en güçlü pasaportları açıklandı.

1. BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE); Almanya, İsveç, Finlandiya ve Lüksemburg gibi Avrupa ülkelerini geçerek 2022'de Passport Index'in 1. sırasında yer aldı. Yani eğer BAE pasaportu sahibi iseniz birçok ülkeye vizesiz girişin yanı sıra havalimanında da hızlıca kapıda vize alarak pek çok ülkeye giriş yapabilirsiniz.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) pasaportuna sahip olanlar, 121 ülkeye vizesiz giriş yaparken, 59 ülkeye de kapıda vize alarak kolay giriş sağlayabiliyorlar. BAE pasaportuna vizeyi ise sadece 18 ülke istiyor.

2. ALMANYA, İSVEÇ, FİNLANDİYA, LÜKSEMBURG, İSPANYA, FRANSA, İTALYA, HOLLANDA, AVUSTURYA, İSVİÇRE, GÜNEY KORE

Avrupa ülkeleri ve Güney Kore ise BAE'yi takip eden ve 2. sırayı paylaşan ülkeler oldu.

Bu ülkelerin pasaportuna sahip olanlar toplam 173 ülkeye sorunsuz gidebiliyor. Bu ülkeler 120-127 aralığında ülkeye vizesiz giderken, 46-50 ülkeye kapıda vize ile ulaşabiliyor. Bu pasaporta sahip olanlardan sadece 25 ülke vize istiyor.

3. ABD, DANİMARKA, BELÇİKA, PORTEKİZ, NORVEÇ, POLONYA, İRLANDA, YENİ ZELANDA

3. sıradaki ülkelerin tamamı 172 ülkeye sorunsuz girebiliyor.

Bu listeden Danimarka; 125 ülkeye vizesiz, 47 ülkeye ise kapıda vize ile giriyor. Belçika ve Portekiz'de bu sayı 124 ülkeye vizesiz ve 48 kapıda vize olarak değişiyor.

ABD pasaportunda ise 116 ülkeye vizesiz girilirken, 56 ülkeye ise kapıda vize alınıyor.

4. ÇEKYA, YUNANİSTAN, MACARİSTAN, JAPONYA, BİRLEŞİK KRALLIK, AVUSTRALYA

4. sıradaki ülkeler ise toplamda 171 ülkeye sorunsuz giriş yapabiliyor. Bu ülkelerden vize isteyenlerin sayısı ise 27.

Çekya 122 ülkeye sorun yaşamadan girerken, 49'unda kapıda vize alıyor. Diğer ülkelerde ise bu sayılar 111 ile 122 arasında değişiyor.

5. SİNGAPUR, MALTA, LİTVANYA, SLOVAKYA, KANADA

5. sırada yer alan ülkeler 170 ülkeler sorun yaşamadan bu bölgelere gidebiliyor. Vize istenen ülke sayısı ise 28.

Singapur 130 ülkeye vizesiz girerken, 40 ülkeye kapıda vize alabiliyor. Malta, 123 ülkeye, Litvanya 121 ülkeye, Slovakya 119 ülkeye, Kanada ise 115 ülkeye vizesiz giriş yapabiliyor. Bu listedekilerin kapıda vize aldıkları ülke sayısı ise 40 ile 55 arasında değişiyor.

6. ESTONYA, LETONYA, SLOVENYA

6. sıradaki ülkeler 169 ülkeye sorunsuz giriş yapabilirken, 29 ülke için vize istemek durumunda kalıyor.

Estonya ve Letonya'da 120 ülkeye vizesiz giriş yapılırken, 49 ülkede kapıda vize uygulaması mevcut. Slovenya'da ise bu sayı 119 vizesiz-50 kapıda vize olarak değişiyor.

7. İZLANDA, LİHTENŞTAYN

İki ülke toplamda 168 ülkeye sorun yaşamadan girebiliyor. Bunlardan 119'una doğrudan vizesiz giriş yaparken, 49'u için kapıda vize alınıyor.

8. KIBRIS, HIRVATİSTAN, ROMANYA, BULGARİSTAN

8. sıradakilerin tamamı 167 ülkeye sorunsuz giriyor. 31 ülke ise bu Kıbrıs, Hırvatistan, Romanya ve Bulgaristan vatandaşlarından vize istiyor.

9. MALEZYA

Malezya vatandaşları 165 ülkeye sorunsuz giriş sağlıyor. 120 ülkeye vizesiz girerken, 45 ülkeden kapıda vize alıyor. 33 ülke ise vize istiyor.

10. MONACO

Monaco, 163 ülkeye sorun yaşamadan giriş yapabiliyor. 111 ülkeye vizesiz girebilen Monaco, 52 ülkeye de kapıda vize uygulaması ile girebiliyor.

Monaco vatandaşlarına vize uygulamasını yapanların sayısı ise 35.

20. UKRAYNA, BAHAMALAR

Bahamalar ve Ukrayna 146 ülkeye sorunsuz giriş yapabiliyor. Bahamalar, 105 ülkeye vizesiz girerken, 41'inde kapıda vize alıyor.

Ukrayna ise 95 ülkeye vizesiz giriş yaparken, 51'inde kapıda vize alabiliyor.

İki ülkeden vize isteyenlerin sayısı ise 52.

38. TÜRKİYE, RUSYA

Türkiye ile Rusya, 123 ülkeye sorunsuz giriş ile listenin 38. sırasında yer alıyor. Rusya, 78 ülkeye vizesiz giriş yapabilirken, 45'i kapıda vize istiyor. Özellikle savaş sonrası yaptırımlar nedeniyle 75 ülke ise Rusları vize olmadan almıyor.

Türkiye ise 73 ülkeye vizesiz giriş yapabiliyor. Bununla beraber 50 ülkede Türkler için kapıda vize uygulaması bulunuyor. 75 ülke ise vize istiyor.

43. BOSNA HERSEK

Bosna Hersek pasaportuna sahip olanlar 118 ülkeye girişte sorun yaşamıyor. 72 ülkeye vizesiz girerken, 46'sı kapıda vizeyi uyguluyor. Vize isteyen ülke sayısı ise şu an için 80.

54. SUUDİ ARABİSTAN, GUYANA, UMMAN

Listedekiler 93 ülkeye sorunsuz giriş yapabiliyor. Suudi Arabistan ve Guyana'da 47 ülkeye vizesiz giriş sağlanırken, Umman da bu sayı 44.

Bu ülkelerden vize isteyenlerin sayısı ise 105.

97. AFGANİSTAN

Listenin son sırasında önceki yıllarda olduğu gibi Afganistan yer aldı. Afganistan pasaportuna sahip olanlar yalnızca 38 ülkeye girebiliyor. Bunların 5'i vizesiz girişe izin verirken, 33'ü kapıda vize istiyor. Toplamda 160 ülke ise vizesiz Afganistan vatandaşlarını sınırlarına almıyor.