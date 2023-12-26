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Dünyanın en ikonik restoranları: Türkiye'den 6 restoran listeye girdi

Taste Atlas, 150 restoranın yer aldığı "Dünyanın En İkonik Yemek Mekanları" listesini güncelledi. Yeni listede Türkiye'den 6 restoran en ikonik yemek mekanları arasına girdi. İşte listede yer alan Türk restoranları

26 Aralık 2023 | 22:50
Son Güncellenme: 26 Aralık 2023 | 23:00
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Dünyanın en ikonik restoranları: Türkiye'den 6 restoran listeye girdi

TasteAtlas 'Dünyanın En İkonik Yemek Mekanları' listesi için, "Veritabanımızdaki yerel yemekler sunan 23.751 geleneksel restorandan bu 150 restoran, uzun ömürlülüğü, güvenilirliği ve restoranın; yemeklerinin ikonik statüsüyle öne çıkıyor. Bunlar sadece yemek yeme yerleri değil aynı zamanda şehirleri için kültür kurumlarıdır. Bunlar üç kriter dikkate alınarak sıralanıyor: uzun ömürlülük, ziyaretçi puanları ve sundukları ikonik yemeklerin TasteAtlas derecelendirmeleri" diyor. 
     Listenin ilk sırasında Viyana'dan (1905) Figlmüller yer alıyor. Listede ikinci sırada Napoli'de 1870'te kurulan L'Antica Pizzeria da Michele, üçüncü sırada ise Münih'te 1589'da kurulan Hofbräuhaus München adlı mekan yer alıyor. İşte listede yer alan Türk restoranları ve Taste Atlas'ta yer alan yorumlar:
 

1 28. SIRA: İmam Çağdaş Kebap ve Baklava Salonu (Gaziantep)

28. SIRA: İmam Çağdaş Kebap ve Baklava Salonu (Gaziantep) Taste Atlas, "1887 yılında kurulan İmam Çağdaş Kebap ve Baklava Salonu, mehşur Gaziantep baklavası ile tanınan otantik bir Türk lokantasıdır. Restoranda baklavanın yanı sıra kebaplar ve Gaziantep mutfağının diğer lezzetleri de sunuluyor" yorumunu yapmış.

2 39. SIRA: Uludağ Kebapçısı Cemal&Cemil Usta (1964/Bursa)

39. SIRA: Uludağ Kebapçısı Cemal&Cemil Usta (1964/Bursa) Taste Atlas, "Pide ekmeğinin üzerine domates sos ve yoğurtla servis edilen ince dilimlenmiş ızgara kuzu etiyle yapılan geleneksel İskender kebabıyla ünlüdür. Kuruluş, zengin tarihi ve otantik Türk lezzetlerine olan bağlılığıyla tanınıyor" diyor.

3 43. SIRA: 7 Mehmet (Antalya)

43. SIRA: 7 Mehmet (Antalya) Taste Atlas şu yorumu yapıyor: 7 Mehmet, 1937 yılında küçük bir çorbacı olarak kuruldu. Yıllar geçtikçe bugün modern Akdeniz lezzetlerini geleneksel Türk mutfağıyla buluşturan bir restorana dönüştü. Menü oldukça geniş olup 650'ye yakın Türk mutfağı çeşidi sunmaktadır.

4 75. SIRA: Tarihi Sultanahmet Köftecisi Selim Usta (1920/İstanbul Fatih)

75. SIRA: Tarihi Sultanahmet Köftecisi Selim Usta (1920/İstanbul Fatih) Taste Atlas'ta "Tarihi Sultanahmet Köftecisi Selim Usta, 1920 yılında köfteci olarak yolculuğuna başladı. Bugün dünyanın 100 yılda çok değiştiğini ama köftelerinin lezzetinin aynı kaldığını gururla söyleyen 5. kuşak tarafından yönetiliyor" yorumu yapılmış.

5 119. SIRA: Çiya Sofrası (1998/İstanbul Kadıköy)

119. SIRA: Çiya Sofrası (1998/İstanbul Kadıköy) Taste Atlas, "Çiya Sofrası rahat ve sade bir ortamda servis edilen çok çeşitli Anadolu ve Orta Doğu yemekleriyle öne çıkıyor. Bu restoran Türkiye'nin farklı bölgelerinden lezzetleri ve tarifleri keşfetmek isteyenler için bir lezzet cenneti" yorumunu yapmış.

6 120.SIRA: Hacı Abdullah Lokantası (1888/ İstanbul Beyoğlu)

120.SIRA: Hacı Abdullah Lokantası (1888/ İstanbul Beyoğlu) Taste Atlas'ta "1888 yılında Sultan Abdülhamit Han'ın resmi izniyle açılan Hacı Abdullah Lokantası Osmanlı-Türk mutfağının özgün lezzetini günümüze kadar korumuştur. Yavaş yavaş pişirilen yemekleriyle ünlü restoran yerli halk ve yabancı ziyaretçiler arasında oldukça popüler" yorumu yapılmış.
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