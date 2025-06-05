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Efes Antik Kenti gece saat kaçta görülebiliyor?

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti, gece müzeciliği uygulaması kapsamında ışıklarla aydınlatılarak ziyaretçilere gece saatlerinde de kapılarını açtı. Peki, Efes'te gece ziyaretleri saat kaçta yapılıyor?

05 Haziran 2025 | 13:03
Son Güncellenme: 05 Haziran 2025 | 13:03
Efes Antik Kenti gece saat kaçta görülebiliyor?

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen gece müzeciliği uygulaması kapsamında, 4 Haziran'dan itibaren Efes Antik Kenti gün batımından gece yarısına kadar ziyaret edilebilecek.

Özellikle yaz aylarında gündüz plajları tercih eden turistlerin, serin saatlerde antik kenti gezebilmesi amacıyla başlatılan uygulama, Celsus Kütüphanesi ile Agora Meydanı, Kuretler Caddesi, Domitian Tapınağı, antik tiyatro ve Yamaçevler gibi önemli alanlarda özel aydınlatmalarla destekleniyor.

"Ziyaretçilerin ilgili ilk günden yoğun"

Efes Müzesi Müdürü Murat Kaleağasıoğlu, AA muhabirine, gece müzeciliğinin ilk gününde yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını, uygulamanın 1 Ekim'e kadar devam edeceğini söyledi.

GECE ZİYARETLERİ SAAT KAÇTA?

Kaleağasıoğlu, antik kentte haftanın dört günü gece müzeciliği uygulamasının gerçekleşeceğini belirterek, "4 Haziran itibarıyla Efes Antik Kenti'nde gece müzeciliğimiz başladı. İlk gün yoğun bir ziyaretçi akınıyla karşılaştık. Gece ziyaretlerimizi çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri saat 19.00-23.00 arası gerçekleştireceğiz. Son biletleme saatimiz 22.00 olacak. Pazar, pazartesi ve salı günleri ise tahsisler nedeniyle uygulamaya ara vereceğiz." diye konuştu.

Geçen yıl Efes Antik Kenti'ni gece müzeciliği uygulaması kapsamında 300 bin kişinin ziyaret ettiğini anımsatan Kaleağasıoğlu, bu yıl ziyaretçi sayısının artmasını beklediklerini dile getirdi.

Gece müzeciliğinin Efes'e farklı bir ambiyans kattığını dile getiren Kaleağasıoğlu, "Ziyaretçilerimizden bu deneyimi yaşarken tarihi mirasa daha fazla özen göstermelerini bekliyoruz." dedi.

ÜCRETİ NE KADAR?

Öte yandan müze.gov.tr'de yer alan bilgilendirmeye göre Efes Örenyeri, gece müzeciliği kapsamında 4 Haziran 2025 tarihinden itibaren Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 19.00-23.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Gişe kapanış saati ise 22.00'dır. Müzekart sahipleri 100₺ karşılığında Gece Müzeciliği bileti alarak saat 19.00'dan sonra alanı ziyaret edebiliyor.

 

 

 

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