Türkiye’de ilk defa Efes örenyerinde uygulamaya konulan 'Gece Müzeciliği' hakkında açıklamalarda bulunan SICPA Türkiye CEO’su Sami Çebi, “Türkiye turizmi adına bizi en çok heyecanlandıran projemiz olan Gece Müzeciliği’ni Efes’te hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Sektörümüze yeni bir soluk getiren bu uygulamanın ülkemizin bu alandaki gelirlerini arttırma hedefine önemli bir katkı sağlayacağımıza inanıyoruz” dedi.

84 noktada bilet satışı

44 müze ve örenyerinde sesli rehberlik desteği de sunan şirketin 2023 yılında hizmet verdiği müzelere gelen toplam ziyaretçi sayısı 25 milyonu geçti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Saraylar ve Çanakkale Alan Başkanlığı’na bağlı müze ve örenyerlerinde, toplam 84 noktada müzelerin bilet ve bilet ürünlerinin geliştirilmesi, satış kanallarının güçlendirilmesi ve genel olarak ziyaretçi deneyiminin geliştirilmesi için 2018 yılından bu tarafa çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Sami Çebi, "Bu doğrultuda tarihi ve kültürel mirasın korunarak sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde yaşatılmasını, bölgelerin ve antik kentlerin markalaşmasını, rekabet gücünü arttırarak yerel ve bölgesel ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Türkiye turizmine karşı kurumsal bir sorumlulukları bulunduğunu açıklayan Çebi, bu sorumluluğun bilinci içinde müzecilik, arkeoloji ve kültürel miras yönetimi alanındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, ziyaretçi deneyimini yükseltmek amacıyla kendilerini ve hizmetlerini sürekli güncel tutmaya özen gösterdiklerini belirterek, bunlardan birisinin de Gece Müzeciliği projesi olduğunu söyledi.

