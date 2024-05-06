ARA
Bist 100
10261,3
-0,15%
Bist 100
Dolar/TL
32,2688
-0,2009%
Dolar/TL
Euro/TL
34,7986
-0,0461%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0784
0,2002%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2410,53
0,72%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Turizm
  • Efes, ışıklandırılarak gece ziyaretine açıldı

Efes, ışıklandırılarak gece ziyaretine açıldı

SICPA Türkiye ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliği ile hayata geçirilen 'gece müzeciliği' projesi kapsamında, İzmir Selçuk'taki dünyaca ünlü Efes Antik Kenti ışıklandırılarak gece ziyaretlerine açıldı.

06 Mayıs 2024 | 13:10
Son Güncellenme: 06 Mayıs 2024 | 13:25
Efes, ışıklandırılarak gece ziyaretine açıldı

Türkiye’de ilk defa Efes örenyerinde uygulamaya konulan 'Gece Müzeciliği' hakkında açıklamalarda bulunan SICPA Türkiye CEO’su Sami Çebi, “Türkiye turizmi adına bizi en çok heyecanlandıran projemiz olan Gece Müzeciliği’ni Efes’te hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Sektörümüze yeni bir soluk getiren bu uygulamanın ülkemizin bu alandaki gelirlerini arttırma hedefine önemli bir katkı sağlayacağımıza inanıyoruz” dedi.

84 noktada bilet satışı

44 müze ve örenyerinde sesli rehberlik desteği de sunan şirketin 2023 yılında  hizmet verdiği müzelere gelen toplam ziyaretçi sayısı 25 milyonu geçti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Saraylar ve Çanakkale Alan Başkanlığı’na bağlı müze ve örenyerlerinde, toplam 84 noktada müzelerin bilet ve bilet ürünlerinin geliştirilmesi, satış kanallarının güçlendirilmesi ve genel olarak ziyaretçi deneyiminin geliştirilmesi için 2018 yılından bu tarafa çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Sami Çebi, "Bu doğrultuda tarihi ve kültürel mirasın korunarak sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde yaşatılmasını, bölgelerin ve antik kentlerin markalaşmasını, rekabet gücünü arttırarak yerel ve bölgesel ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.  

Türkiye turizmine karşı kurumsal bir sorumlulukları bulunduğunu açıklayan Çebi, bu sorumluluğun bilinci içinde müzecilik, arkeoloji ve kültürel miras yönetimi alanındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, ziyaretçi deneyimini yükseltmek amacıyla kendilerini ve hizmetlerini sürekli güncel tutmaya özen gösterdiklerini belirterek, bunlardan birisinin de Gece Müzeciliği projesi olduğunu söyledi. 
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2410,53 0,72%
  • ALTIN ONS 2323,49 0,89%
  • BIST 100 10261,3 -0,15%
  • DOLAR/JAPON YENI 153,626 0,429%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,366 -0,2082%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90,9515 -0,9189%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,2688 -0,2009%
  • EURO/DOLAR 1,0784 0,2002%
  • EURO/TURK LIRASI 34,7986 -0,0461%
  • STERLIN/DOLAR 1,25855 0,30805%
Günün En Çok Okunanları
Stellantis ilk çeyrek gelirini duyurdu
Koton halka arz sonuçları belli oldu
Koton halka arz sonuçları belli oldu
Hazine bugün iki ihale düzenleyecek
Hazine bugün iki ihale düzenleyecek
MG Mayıs ayı kampanyasını duyurdu
MG Mayıs ayı kampanyasını duyurdu
Küresel piyasalarda gözler Fed yetkililerine çevrildi
Küresel piyasalarda gözler Fed yetkililerine çevrildi
Kabine bugün toplanıyor: İşte gündemdeki maddeler
Kabine bugün toplanıyor: İşte gündemdeki maddeler
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Kurumlar vergisi beyanında bugün son gün
GERİ
İLERİ
Stellantis ilk çeyrek gelirini duyurdu
Koton halka arz sonuçları belli oldu
Hazine bugün iki ihale düzenleyecek
MG Mayıs ayı kampanyasını duyurdu
Küresel piyasalarda gözler Fed yetkililerine çevrildi
Koton halka arz sonuçları belli oldu
Hazine bugün iki ihale düzenleyecek
MG Mayıs ayı kampanyasını duyurdu
Küresel piyasalarda gözler Fed yetkililerine çevrildi
Kabine bugün toplanıyor: İşte gündemdeki maddeler
Hazine bugün iki ihale düzenleyecek
MG Mayıs ayı kampanyasını duyurdu
Küresel piyasalarda gözler Fed yetkililerine çevrildi
Kabine bugün toplanıyor: İşte gündemdeki maddeler
Dolar- euroda günün ilk rakamları
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL