Türkiye’nin önde gelen turizm zincirlerinden Elite World Hotels & Resorts, “Dünden Bugüne İz Bırakan Lezzetler: Van Kahvaltısı” projesini başlattı. Zincir, projeyle Anadolu’nun en zengin kahvaltı geleneklerinden biri olan Van Kahvaltısını, gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

Proje kapsamında sürdürülebilir üretim ve yerel kalkınmaya da katkı sunduklarını söyleyen Elite World Hotels & Resorts Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, “Proje kapsamında Van kahvaltısındaki tüm ürünler coğrafi işaretli olarak yerel tedarikçilerden temin edilerek sofralara taşınıyor. Bu sayede hem bölgedeki üreticiler destekleniyor hem de geleneksel üretim yöntemlerinin yaşaması sağlanıyor. Projeyle yıl boyunca düzenli satın alımlarla üreticilerin sürdürülebilir gelir elde etmesi hedefleniyor. Bölge ekonomisine de katkı sağlayan bir modelle konuklarımıza da özgün, kaliteli ve etik üretimle elde edilmiş lezzetler sunuyoruz” dedi.