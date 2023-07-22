ARA
Bist 100
6687,78
0,08%
Bist 100
Dolar/TL
26,9696
0,7735%
Dolar/TL
Euro/TL
30,0064
0,7457%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1127
-0,0301%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1701,13
0,37%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Turizm
  • Esnaf, turizmde her şey dahil sistemden vazgeçilmesini istiyor

Esnaf, turizmde her şey dahil sistemden vazgeçilmesini istiyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye'de turizm gelirini artırmak için "her şey dahil" sistemden vazgeçilmesi gerektiğini savunarak, "Turizmi tek bir alana indirgeyen ve turistleri otelden çıkarmayan her şey dahil sistemden vazgeçmeliyiz. Böylelikle esnaf ve sanatkarlarımızın turizm gelirinden elde ettiği payı artırarak ülke ekonomisine katkıda bulunmalıyız." ifadesini kullandı.

22 Temmuz 2023 | 10:29
0
Esnaf, turizmde her şey dahil sistemden vazgeçilmesini istiyor

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de turizmi sadece yaz aylarına değil, döviz getirisi daha fazla olan sağlık, kültür ve gastronomi gibi diğer alanlara da yaymak gerektiğini belirtti.

Yabancı turistlerin dolar bazında kişi başı ortalama harcamalarında azalma olduğuna dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Her ne kadar turist sayısı artsa da 2021 yılında bin 28 dolar harcama yapan bir turist, geçtiğimiz yıl 901 dolar harcama yaptı. Kişi başı harcamalardaki bu düşüşün en önemli sebebi, turistlerin otel gibi sabit bir noktaya bağlı kalması ve yeterince gezmemesidir. Burada turizm acentelerine büyük görev düşüyor. Turizmi tek bir alana indirgeyen ve turistleri otelden çıkarmayan her şey dahil sistemden vazgeçmeliyiz. Böylelikle esnaf ve sanatkarlarımızın turizm gelirinden elde ettiği payı artırarak ülke ekonomisine katkıda bulunmalıyız."

Her şey dahil sistemin, gastronomi turizminin gelişimi açısından büyük bir engel olduğunu belirten Palandöken, "Artık turistler seyahat ettikleri ülkelerin yalnızca tarihi ve doğal güzelliklerini değil, damak tadını da deneyimlemek istiyor. Türk mutfağında her yörenin ayrı bir lezzeti var. Karadeniz'e giden turist ile Güneydoğu'ya giden turist birbirinden çok farklı lezzetleri tadabilme şansına sahip. Bu çeşitliliği çok iyi kullanarak turizme yeni bir ivme kazandırabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, ülkeye geçen yıl 876 bin 521 kişinin sağlık turizmi için geldiğini, bu ziyaretlerden 1 milyar 600 milyon dolar döviz getirisi elde edildiğini belirtti.

Türkiye'ye saç ekimi, katarakt ameliyatı, diş operasyonları, romatizma tedavileri, hacamat ve sülük tedavileri gibi her türlü operasyon için gelen turistlerin, diğerlerine göre en az iki katı daha fazla döviz bıraktığını vurgulayan Palandöken, "Kaplıcalarımız, şifalı sularımız, yaylalarımız, dağ havası, ormanlık alanlar gibi doğal varlıklarımız, sağlık turizmiyle daha çok değerlendirilmeli." ifadesini kullandı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1701,13 0,37%
  • ALTIN ONS 1961,88 -0,4%
  • BIST 100 6687,78 0,08%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,9696 0,7735%
  • EURO/TURK LIRASI 30,0064 0,7457%
  • EURO/USD 1,1127 -0,0301%
  • INGILIZ STERLINI 1,2853 -0,1123%
  • JAPON YENI 141,838 1,263%
  • KANADA DOLARI 1,32255 0,40426%
  • RUS RUBLESI 91 -0,2182%
Günün En Çok Okunanları
10 kentilyon dolarlık altın, demir, nikel yüklü asteroit ulaşılabilecek seviyeye yaklaştı
"Oppenheimer" sinemaseverlerle buluştu: 9 yeni film vizyonda
"Oppenheimer" sinemaseverlerle buluştu: 9 yeni film vizyonda
Çin yeraltına doğru bir delik daha açmaya resmen başladı: Peki, neden?
Çin yeraltına doğru bir delik daha açmaya resmen başladı: Peki, neden?
Berlin'i alarma geçiren 'aslan ihbarının' sırrı çözüldü
Berlin'i alarma geçiren 'aslan ihbarının' sırrı çözüldü
BTK'dan twitter kararı: Reklam vermek yasaklandı
BTK'dan twitter kararı: Reklam vermek yasaklandı
Kanuni faiz ve temerrüt faiz oranları belli oldu
Kanuni faiz ve temerrüt faiz oranları belli oldu
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Güneş paneli teknolojisinde yeni fikir: Yağmur damlalarından elektrik
GERİ
İLERİ
10 kentilyon dolarlık altın, demir, nikel yüklü asteroit ulaşılabilecek seviyeye yaklaştı
"Oppenheimer" sinemaseverlerle buluştu: 9 yeni film vizyonda
Çin yeraltına doğru bir delik daha açmaya resmen başladı: Peki, neden?
Berlin'i alarma geçiren 'aslan ihbarının' sırrı çözüldü
BTK'dan twitter kararı: Reklam vermek yasaklandı
"Oppenheimer" sinemaseverlerle buluştu: 9 yeni film vizyonda
Çin yeraltına doğru bir delik daha açmaya resmen başladı: Peki, neden?
Berlin'i alarma geçiren 'aslan ihbarının' sırrı çözüldü
BTK'dan twitter kararı: Reklam vermek yasaklandı
Kanuni faiz ve temerrüt faiz oranları belli oldu
Çin yeraltına doğru bir delik daha açmaya resmen başladı: Peki, neden?
Berlin'i alarma geçiren 'aslan ihbarının' sırrı çözüldü
BTK'dan twitter kararı: Reklam vermek yasaklandı
Kanuni faiz ve temerrüt faiz oranları belli oldu
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL