Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus, dünyanın saygın otel ödüllerinden olan Haute Grandeur Hotel & Spa Awards tarafından bir kez daha ödüle layık görüldü. Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus’un aldığı ödüllerin yanı sıra The Spa da, 2 prestijli ödül aldı.

Açıldığı günden bu yana kalitesi, ambiyansı ve sunduğu hizmetlerle birçok ödüle layık görülen Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus, her yıl dünya çapında otel ve spa merkezlerini değerlendiren ve sektörün tanınmış ödüllerinden biri olan Haute Grandeur Hotel & Spa Awards tarafından toplam 6 kategoride ödüllendirildi.

İstanbul’un boğaz manzarasına hâkim konumuyla misafirlerini ağırlayan Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus “Best Lifestyle Hotel on a Global Level”, “Best Honeymoon Hotel in Europe”, “Best Wedding Hotel in Europe”, “Best Leisure Hotel in Turkey” ödüllerini topladı. Four Seasons Hotel Bosphorus’un sunduğu yaşam tarzı, düğün ve balayı seçenekleri ve yaşattığı deneyim çeşitliliği ödül almasında etkili rol oynadı.

Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus’ta bulunan The Spa ise “Best Spa Destination on a Global Level” ile iddiasını küresel boyuta taşırken, bir diğer ödül “Best Signature Spa Treatment in Turkey” ile başarısını bir kez daha kanıtladı.