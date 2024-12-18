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Gece müzelerini 350 bin kişi gezdi

SICPA Türkiye, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde hayata geçirdiği “Gece Müzeciliği” projesiyle, Hierapolis ve Efes Örenyerlerini Nisan-Eylül ayları arasında yaklaşık 350 bin kişi ziyaret etti.

18 Aralık 2024 | 22:49
Son Güncellenme: 18 Aralık 2024 | 22:50
Gece müzelerini 350 bin kişi gezdi

SICPA Türkiye, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde hayata geçirdiği “Gece Müzeciliği” projesiyle, Hierapolis ve Efes Örenyerlerinin geceleri de ziyaret edilebilmesini sağladı. Gece müzeciliği uygulaması sayesinde, sıcak havalardan dolayı gündüz gelemeyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, her iki örenyerini de gece 00.00’a kadar gezebilme fırsatı buldu.

“930 bin metrekarelik alana sahip Efes Örenyeri’nin 90 bin metrekaresini ışıklandırdık. Yine sorumluluk alanımızdaki 1 milyon 250 bin metrekarelik Denizli Pamukkale Örenyeri’nin de 360 bin metrekaresini aydınlatarak gece müzeciliğine kazandırdık” diyen SICPA Türkiye CEO’su Sami Çebi, 2024 yılı Nisan-Eylül ayları arasındaki turizm sezonunda, geceleri Efes Örenyeri’ni 260 binden fazla, Denizli Hierapolis Örenyeri’ni de 76 binden fazla ziyaretçinin gezdiğini söyledi.

Çebi; “8 milyondan fazla ziyaretin yüzde 87si dijital müzekart ile yapıldı”

Türkiye’de ilk defa Efes Örenyeri’nde ardından da Hierapolis Antik Kenti’nde hayata geçirilen gece müzeciliği uygulamasının yerli ve yabancı ziyaretçilerden büyük ilgi gördüğünü ifade eden Sami Çebi, SICPA Türkiye’nin hizmet verdiği 84 müze ve örenyerinde bu yıl gerçekleşen 8 milyondan fazla müzekartlı geçişin yüzde 87’sinin dijital müzekart ile yapıldığını açıkladı.  

Topkapı Sarayı’ndan Efes’e, Göbeklitepe’den Galata ve Kız Kuleleri’ne, Nemrut Dağı’ndan Patara’ya kadar şu anda 42 müze ve örenyerinde, işaret dili ile birlikte 17 farklı dilde sundukları sesli rehberlik uygulamasını da dijitale taşıdıklarını belirten Çebi; “Telefona kolayca indirilen Türkiye’nin Müzeleri uygulaması sayesinde, yerli ve yabancı ziyaretçilerimiz, o sırada bulundukları müze veya örenyeri ile ilgili detayları kendi dillerinde dinleyebiliyor” dedi.

“SICPA Türkiye olarak ülkemizin eşsiz tarihi ve kültür mirasını dünyaya tanıtacak farklı yenilikleri hayata geçirmenin hazırlığı içindeyiz” diyen Çebi, turizmin geleceğine ilham olacak projelerle, dünya turizm liginde Türkiye’yi daha da yukarıya taşıyabileceklerine inançlarının tam olduğunu vurguladı.

 

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