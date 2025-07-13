Gelin olmak istemeyen kızın dileği: Taşa dönüşen düğün alayı kayaları

Burası Malatya'nın sınırında olan bir köy. Buradaki anlatıma göre Hekimhan'dan bir kız almak ister köylü. Köye gelin gelmek istemez. Bu bölgeye geldiklerinde şu anki kayaların olduğu yere gelince ‘Allah'ım beni taş kestir beni bu köye gelin etme' der.