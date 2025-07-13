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Gelin olmak istemeyen kızın dileği: Taşa dönüşen düğün alayı kayaları

Sivas'ta bulunan ve peri bacalarına benzeyen kayalar, hikâyesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Efsaneye göre gelin olmak istemeyen genç kızın dileğinin gerçekleştiği ve düğün alayının taşa dönüşerek oluşturduğu kayalar, turizme kazandırılmayı bekliyor.

13 Temmuz 2025 | 13:51
Gelin olmak istemeyen kızın dileği: Taşa dönüşen düğün alayı kayaları

Sivas kent merkezine 218, Divriği ilçesine ise 43 kilometre uzaklıkta bulunan Çakmakdüzü köyü, sınırlarındaki kayalar ile dikkat çekiyor. 

Köyün yeşil doğası içerisindeki Gelinkayalar Vadisi'nde bulunan ilginç kayalar, görenleri şaşırtıyor.

 Rüzgâr erozyonu ile oluşan ve Kapadokya'da bulunan Peri Bacalarını andıran kayalar, boy boy ve sıralı halde bulunuyor. Dağın yamacındaki ilginç şekilli kayalar, turizme kazandırılmayı bekliyor.

 

"Oldukça ilginç bir yapıları var"

Çakmakdüzü köyünde yaşayan ve kayaların efsanesini anlatan Müslüm Delipınar, "Burası gelin kayalar vadisi olarak geçiyor. Aynı zamanda buranın bir efsanesi var. 

Burası Malatya'nın sınırında olan bir köy. Buradaki anlatıma göre Hekimhan'dan bir kız almak ister köylü. Köye gelin gelmek istemez. Bu bölgeye geldiklerinde şu anki kayaların olduğu yere gelince ‘Allah'ım beni taş kestir beni bu köye gelin etme' der. 

Anlatımlar efsaneler bu yönde. İnsanlar şekilleri, hayvan şekilleri içerisinde mağaralar var inanılmaz güzel yer. Tabii bu erozyonla oluşan şekil, oldukça ilginç bir yapıları var. Yakınına gidemiyoruz yol çetin olduğu için. 

Oldukça güzel bir yer burası. Sizde gördüğünüz gibi görsel şölen. Yani Kapadokya'nın bir devamı. Bu köyün kesinlikle turizme açılabileceğine inanıyorum" dedi.
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