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Gidiş-dönüş 6 bin liranın altındaki 7 yurt dışı seyahati

- Enuygun, mart ayında keyifli bir yurt dışı tatili yapmak isteyenler için gidiş-dönüş uçak bileti 6 bin liranın altındaki yurt dışı şehirlerini derledi.

28 Şubat 2024 | 11:13
Gidiş-dönüş 6 bin liranın altındaki 7 yurt dışı seyahati

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mart ayında Türk vatandaşlarının vizesiz ya da kapıda vize ile seyahat edilebilecek şehirler arasında; Lefkoşa, Saraybosna, Üsküp, Şarm El Şeyh Potgoritsa ve Belgrad öne çıkıyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çipli kimlikle giriş yapabildiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'ya 1685 liradan, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya 2 bin 702 liradan, Tiflis'e 3 bin 881 liradan, Makedonya'nın başkenti Üsküp'e 4 bin 39 liradan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kapıda vize alarak girebildiği Şarm El Şeyh'e 4 bin 971 liradan, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'ya 5 bin 132 liradan, Sırbistan’ın başkenti Belgrad'a 5 bin 445 liradan başlayan fiyatlarla bilet alınabiliyor.
 

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