Şirketten yapılan açıklamaya göre, mart ayında Türk vatandaşlarının vizesiz ya da kapıda vize ile seyahat edilebilecek şehirler arasında; Lefkoşa, Saraybosna, Üsküp, Şarm El Şeyh Potgoritsa ve Belgrad öne çıkıyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çipli kimlikle giriş yapabildiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'ya 1685 liradan, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya 2 bin 702 liradan, Tiflis'e 3 bin 881 liradan, Makedonya'nın başkenti Üsküp'e 4 bin 39 liradan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kapıda vize alarak girebildiği Şarm El Şeyh'e 4 bin 971 liradan, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'ya 5 bin 132 liradan, Sırbistan’ın başkenti Belgrad'a 5 bin 445 liradan başlayan fiyatlarla bilet alınabiliyor.

