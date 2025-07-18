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Gölgede kalmıştı, canlanıyor: Turizm cenneti olacak

Edirne Valisi Yunus Sezer, Saros Körfezi'ne kıyısı olan kentin sahillerinin Türkiye'nin en çok tercih edilen, rağbet gören ve beğenilen turizm akslarından biri haline geleceğini söyledi.

18 Temmuz 2025 | 09:51
Gölgede kalmıştı, canlanıyor: Turizm cenneti olacak

Vali Sezer, Edirne'nin sahil köyleri ve kıyı bölgelerinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Ziyaretleri kapsamında açıklamalarda bulunan Sezer, Saros Körfezi'ndeki sahillerde kapsamlı düzenlemeler yaptıklarını belirtti.

İbrice Limanı'nda dalış merkezlerine yönelik yeni bir düzenleme hayata geçirdiklerini aktaran Sezer, "Daha düzenli bir alan oluşacak. Bu çalışmaları sürdüreceğiz. Gelecek hafta dalış kulüplerinin temellerini atacağız. 10 gün içerisinde bu çalışmaları tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

Sezer, sahillerdeki çöp sorununun çözüldüğünü ve bölgeye yeni yaşam alanları kazandırıldığını ifade etti.

Sahil bandında ışıklandırmalı yürüyüş yolları yapılacağını belirten Sezer, "Edirne'nin, Saros Körfezi'nin önemli bir değeri var. Ancak bu değerlere sahip çıkmakta geç kalmışız. Şimdi bu eksikleri hızla telafi ediyoruz. Yayla Sahili'nde de düzenlemelere başlayacağız. Edirne Saros sahil bölgesi, Türkiye'nin en çok tercih edilen turizm akslarından biri olacak." diye konuştu.

"Düzensizlikle mücadele ediyoruz"

Sahil bölgesinde düzenin sağlanması için iki yıldır yoğun bir mücadele yürüttüklerini dile getiren Sezer, " Kaçak yapılaşma, 'tiny house'lar ve düzensizlikle mücadele ediyoruz." dedi.

Nitelikli tesislerin bölgeye kazandırılması için imar düzenlemeleri gerektiğini vurgulayan Sezer, bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İl Özel İdaresi işbirliğinde çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

Sezer, imarsız hiçbir yapıya göz yumulmayacağını ve kimseye istisna tanınmayacağını vurguladı.

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