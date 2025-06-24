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Türkiye'deki saklı güzellik: Çakırgöl Gölü

Gümüşhane'nin 2 bin 553 metre rakımındaki Çakırgöl Gölü, yaz aylarında ortaya çıkan eşsiz manzarası, buzul kalıntıları ve çevresindeki dokusuyla büyüleyici manzaralar sunuyor.

24 Haziran 2025 | 10:53
Son Güncellenme: 24 Haziran 2025 | 11:28
Türkiye'deki saklı güzellik: Çakırgöl Gölü

Merkeze bağlı Çorak köyü sınırlarında yer alan ve denizden 2 bin 553 metre yüksekliğiyle gökyüzüne en yakın noktalardan biri olan Çakırgöl Gölü, binlerce yıllık buzul geçmişini yansıtan yapısıyla dikkat çekiyor.

Doğal güzellikleri, berrak suları ve çevresinde hâlâ görülen kar kütleleriyle bu eşsiz göl, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Yalnızca yaz mevsiminde ulaşım sağlanabilen Çakırgöl, haziran ayının sonlarına gelinmesine rağmen çevresindeki yüksek yamaçlarda hâlâ kış mevsimini andıran kar tabakalarıyla karşılıyor ziyaretçilerini.

Gümüşhane merkeze yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki bu alan, iklim koşullarının sertliği nedeniyle yılın büyük bölümünde ulaşıma kapalı kalıyor.

Çevresindeki tarihi Sit alanları ve yüksek rakımıyla Türkiye'nin en etkileyici yayla manzaralarından birine sahip olan Çakırgöl Gölü, doğal yapısıyla olduğu kadar sessizliği ve sakinliğiyle de ruhu dinlendiriyor.

Yalçın kayalıklarla çevrili göl, doğaseverler, kampçılar, fotoğraf tutkunları ve keşif gezileri yapmak isteyenler için adeta bir açık hava müzesi niteliğinde.

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İlk çeyrekte bilançosuyla öne çıkan 28 şirket
BIST-30’da yıl başından beri sadece 8 şirket yatırımcısına kazandırdı
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Bugün 2 temettü, 1 bedelsiz var (24 Haziran)
23 Haziran borsada gün sonu rakamları
Bir şirket daha bedelsiz kararı duyurdu: Yüzde 300
Trabzonspor, SPK'ya suç duyurusunda bulundu
ASELSAN, BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne zirveden girdi
BİM, Tofaş, Migros, Coca Cola... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Kontrolmatik’ten iş kazası açıklaması
Sabancı Holding bağlı ortaklığından sermaye artırımı
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (23 Haziran)
Borsada bu hafta genel kurulu olan 23 şirket
Yarın temettü dağıtacak 2 şirket var
Bu hafta temettü dağıtacak 7 şirket
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İLERİ
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