Halkidiki’de Golden Visa'lı konutlar için ön talep süreci başladı

Denize yaklaşık 350 metre mesafedeki villalar, yüksek kira getirisi potansiyelinin yanında üç kuşak Golden Visa almaya da imkan tanıyor.

Halkidiki, son yıllarda turizmdeki istikrarlı büyümesi, 550 kilometreyi aşan mavi bayraklı sahilleri ve sınırlı otel arzıyla yatırımcıların gözdesi haline geldi.

Yıllık 4,5 milyonun üzerinde turist ağırlayan bu bölge, yaşam kalitesi ve kira getirisiyle öne çıkıyor.

Ege Yapı, yeni projesindeki villaları, 2027 yılının başında, mobilya ve beyaz eşyalarıyla birlikte teslim etmeye hazırlanıyor.

Teslimatın ardından yatırımcılar, herhangi bir ek süreçle uğraşmadan euro bazında kira geliri elde etmeye başlayabilecek.

Golden Visa öne çıkıyor

Projede tamamı 147 metrekarelik villalarla, 400 bin euroluk bir yatırım karşılığında Golden Visa sahibi olmak mümkün.

Bu vize, üç kuşağı kapsayan aile üyelerine, Avrupa içinde serbest dolaşım ve oturma hakkı sağlıyor.

Plaja yaklaşık 350 metre mesafede konumlanan villalar, Selanik Uluslararası Havalimanı’na 50 dakikalık mesafede konumlanıyor.

Villalar için ön talep sürecinin başladığı belirtiliyor.

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, projeyle ilgili şunları söyledi:

"Ege’nin ruhunu, Gerakini’de hayata geçirdiğimiz bu proje ile sadece bir gayrimenkul yatırımı olarak değil, Ege Yapı’nın yaşam vizyonunun uluslararası bir yansıması olarak taşıyoruz. Halkidiki’nin doğası ve yatırım potansiyeliyle müşterilerimize Avrupa’da sürdürülebilir, güvenli ve ayrıcalıklı bir hayatın kapılarını aralıyoruz. Bu projeyle Ege’nin karşı kıyısında güçlü, kazançlı ve kalıcı bir yaşam modeli sunuyoruz."