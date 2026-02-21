ARA
DOLAR
43,95
0,17%
DOLAR
EURO
51,83
-0,04%
EURO
ALTIN
7348,62
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Turizm
  • Hangi kayak merkezinde kaç santimetre kar var? İşte kayak merkezlerinde son durum

Hangi kayak merkezinde kaç santimetre kar var? İşte kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 216 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.


Son Güncellenme:
Hangi kayak merkezinde kaç santimetre kar var? İşte kayak merkezlerinde son durum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 216, Ergan ve Kartalkaya'da 215, Hakkari'de 212, Nemrut'ta 195, Konaklı'da 153, Sarıkamış'ta 152, Uludağ'da 149, Erciyes'te 145, Yıldız Dağı'nda 136, Davraz'da 105, Murat Dağı'nda 100, Yalnızçam'da 82, Ilgaz'da 78, Hesarek'te 44, Denizli'de 40, Çambaşı'nda 34, Küpkıran'da 33, Kop'ta 29, Bozdağ'da 7 ve Salda'da 5 santimetre ölçüldü.
 

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez21.02.2026En düşükEn yüksek
PalandökenKKY-21
ErganKKY-42
KartalkayaKY-5-4
HakkariPB-101
NemrutKKY-52
KonaklıKKY-52
SarıkamışPB-75
UludağKY-4-3
ErciyesKY-41
Yıldız DağıKY12
DavrazY-53
Murat DağıKY-30
YalnızçamKKY-85
IlgazKY-31
HesarekKKY-54
DenizliKY-54
ÇambaşıKKY-14
KüpkıranÇB-83
KopKKY-46
BozdağHKY13
SaldaY-25

(KKY: Karla karışık yağmurlu, KY: Kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, Y: Yağmurlu, ÇB: Çok bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı)

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL