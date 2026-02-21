Uyuşturucu baskınından doğal yaşam parkına: Portakal’ın serüveni

Maymun yavrusunun ayrıca davranışsal streslerini gözlemlediklerini, yeni barınağına alışma sürecinin kendileri için önemli olduğunu dile getiren Demir, "Burada ona anne ve baba gibi davranan yetişkin bireyler Kapşon ve Maykıl var. Yavruyu hemen sahiplendiler. Maymun yavrusu 'Portakal', operasyonla ele geçirilip bize teslim edilen yavru maymunlarla aynı alanda yaşıyor. Ziyaretçiler, 'yetimler barınağı' adını verdikleri bu alana gelerek maymunları izliyor. Portakal'ın özellikle portakal yediği anlar, ziyaretçiler ve küçük çocukların ilgisini çekiyor." diye konuştu.

Demir, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile imzaladıkları protokol kapsamında yurt dışından kaçak yollarla getirilen, yasak olmasına rağmen evlerde beslenen ve satışının yapıldığı tespit edilen hayvanların, el konulması halinde koruma altına alındığını sözlerine ekledi.