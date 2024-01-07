Hayaletköy'den kaya mezarlara: Kente gidenlerin en çok ziyaret ettiği 4 yer

Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi doğal güzellikleriyle ünlü ilçelerinde milyonlarca turist ağırlayan Muğla, tarihi zenginlikleriyle de ön plana çıkıyor. Turistler deniz, kum ve güneşin yanında, geçmişi binlerce yıl öncesine uzanan antik kentlerle buralarda gün yüzüne çıkarılan eserlerin sergilendiği müzeleri gezmek için bölgeyi tercih ediyor. İşte kentte en çok ziyaret edilen ören yerleri:

1 ÖNEMLİ BİR KÜLTÜR TURİZMİ MERKEZİ OLUYOR Muğla Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine, Muğla'nın konaklama turizminin yanı sıra son yıllarda kültür turizmi açısından önemli bir merkez haline gelmeye başladığını söyledi.

2 5 MÜZE, 86 ÖREN YERİ Muğla'daki birçok antik kentin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer aldığını anlatan Akbıyık, "Açık hava müzesi konumunda bulunan Muğla'da 2023 yılında 5 müze ve ziyaret edilebilir durumdaki 86 ören yerini 1 milyon 164 bin 151 kişi ziyaret etti." dedi. Akbıyık, ziyaretçilerin, kazılarda çıkarılan eserlerin birçoğunu yerinde, sergilenebilecek durumda olanları ise müzelerde gördüğüne işaret ederek, şöyle konuştu:

3 EN ÇOK ZİYARET EDİLEN MÜZE "Saint John Şövalyeleri'nin inşa ettiği Bodrum Kalesi'nde kurulu Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi 333 bin 956 ziyaretçi ile geçen yıl en çok ziyaret edilen müze oldu"

4 İKİNCİ SIRADA MARMARİS MÜZESİ VAR "Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos seferi sırasında yeniden yaptırdığı, 'Kale Müze' olarak da bilenen Marmaris Müzesi 153 bin 126 ziyaretçiyle ikinci sırada yer aldı"

5 EN ÇOK ZİYARET EDİLEN ÖREN YERİ "Ören yerleri arasında birinci sırayı 106 bin 2 ziyaretçiyle Fethiye Amintas Kaya Mezarları alıyor"

6 İKİNCİ SIRADA 'HAYALET KÖY' VAR "İkinci sırayı 101 bin 868 ziyaretçiyle 'Hayalet köy' olarak da anılan Fethiye'deki Kayaköy aldı"

7 24 ANTİK KENTTE ÇALIŞMA SÜRÜYOR Tarih ve kültür şehri Muğla'da 28 antik kentte kazı çalışmalarının devam ettiğini aktaran Akbıyık, Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 24 antik kentte yürütülen kazılara da destek verildiğini dile getirdi.

8 NERELERDE ÇALIŞMA VAR? Akbıyık, özellikle Milas'taki Karia Kralı Hekatomnos'a ait mezar ve çevresinde elde edilen buluntular, Beçin Kalesi, Kayaköy, Lagina, Stratonikeia, Kaunos, Euromos, Heraklia, Hylarima, Labranda ve Tloss'un da aralarında bulunduğu tarihi zenginliklerle ilgili çalışmaların sürdüğünü anlattı. Ören yerlerindeki kazıların artması, yapılan düzenlemeler, kazı alanlarının daha fazla ziyaretçiye açılmasıyla Muğla'ya gelen turist sayısının artmasını beklediklerine işaret eden Akbıyık, kentte bazı noktalarda da su altı kazı çalışması yürütüldüğünü, ören yerlerindeki kazı çalışmalarında ise binin üzerinde kişinin görev yaptığını kaydetti.

9 2023'TE 3.4 MİLYON TURİST GELDİ Muğla, 2023 yılında 3 milyon 395 bin 947 yabancı turisti ağırladı. Türkiye'nin 1484 kilometreyle en uzun kıyı şeridine sahip kentinde 340 bin yatak kapasiteli tesisleriyle yerli ve yabancı misafirlere hizmet veriyor. Turizm belgeli 26 marinada 7 bin 43 yat bağlama kapasitesi bulunan kentte, turizm belgeli 1512 ticari yat ve 637 günü birlik gezi teknesi ile 47 bin 143 yolcu kapasitesi bulunuyor.

10 EN ÇOK TURİST HANGİ ÜLKEDEN? Muğla'yı geçen fazla en çok İngiliz turistler ziyaret etti. Kente gelen ziyaretçilerin yaklaşık 1.5 milyonunu İngilizler oluşturdu. Listeye göre İngilizleri sırasıyla Rusya, Almanya, Polonya, Hollanda ve diğer ülkelerden gelen turistler izliyor.

11 Fethiye Amintas Kaya Mezarları Dik kayalık yamaç üzerine oyularak yapılmış üçü tapınak tipinde, diğerleri sivil mimari örneklerini yansıtan birçok kaya mezarları bulunuyor.

12 Fethiye Amintas Kaya Mezarları

13 Hayalet köy" olarak bilinen Kayaköy Kültür Bakanlığı'nın sitesinde yer alan bilgilere göre Fethiye’nin 8 km. güneyinde bulunan ve Antik Dönemde Karmylassos olarak bilinen Kayaköyü’nün geçmişi filolojik verilere göre M.Ö.3. binlere kadar gitmesine karşın mevcut kalıntılara M.Ö.4.yüzyıldan daha aksiye giden buluntu henüz ele geçmemiştir.

14 Hayalet köy" olarak bilinen Kayaköy

15 Hayalet köy" olarak bilinen Kayaköy