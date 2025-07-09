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Hem ruha hem bedene iyi gelen gizli cennet

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yer alan Ilıca Kaplıcaları yolu, sadece termal turizmiyle değil, eşsiz manzarasıyla da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

08 Temmuz 2025 | 14:08
Son Güncellenme: 08 Temmuz 2025 | 15:05
Hem ruha hem bedene iyi gelen gizli cennet

Kaplıcalara ulaşım sağlayan bu güzergâh, tarihi ve doğal yapılarıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Yol üzerinde seyreden vatandaşlar, bir yanda Menzelet Barajı'nın maviliğiyle, diğer yanda yükselen Ali Kayası ve Güredil Kalesi'nin siluetleriyle karşılaşıyor.

Özellikle gün batımı saatlerinde bölgedeki manzara, fotoğraf tutkunları için adeta bir açık hava stüdyosuna dönüşüyor.

Doğaseverlerin ve gezginlerin uğrak noktası haline gelen yol güzergâhının, tanıtımının artırılması ve seyir teraslarıyla desteklenmesi halinde turizm potansiyelinin daha da yükseleceği belirtiliyor.


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