"İklim değişikliği turizm sezonunu kaydırdı"

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TURİZM SEZONUNU KAYDIRDI”

İtalya’da düzenlenen Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards'ta ‘Avrupa'nın En İyi Butik Şehir Oteli’ unvanına layık görülen Naz City Hotel’in genel müdürü Emirhan Özyardımcı,” Bu yaz iklim değişikliği nedeniyle oluşan aşırı sıcaklar İstanbul otellerinin yaz sezonu düşük geçirmesine neden oldu. Sezon kaydığı için ekim – kasım aylarında doluluk oranımız yüzde 90’ları buldu” diyor.

Uzun yıllar sanayi ve iş merkezlerinin bulunduğu bir bölge olarak bilinen İstanbul’un Dolapdere bölgesi, son yıllarda önemli bir gelişim sürecinden geçiyor. Bu gelişim, hem kentsel dönüşüm hem de bölgedeki ticaretin ve yaşam kalitesinin artmasıyla şekilleniyor. Tarihi dokusunu korunan semt, çağdaş sanat müzesi Arter, İstanbul Modern, Pilevneli Galeri gibi yapılarla birlikte kültür – sanat alanında da öne çıkan bir konuma gelmiş durumda. Eski sanayi alanlarının galerilere, atölyelere ve sosyal mekanlara dönüştürülmesi de Dolapdere’yi sanatsal çekim merkezi haline getirdi.

Merkezi bir konumda bulunan bölge, turistlerin konaklama tercihlerinde de ilk sıralarda yer alıyor. Dolapdere’deki otellerin, son yıllarda medikal turizm, iş ve kültür turizmi amaçlı olarak İstanbul’a gelen turistlerden yoğun ilgi gördüğünü belirten Naz City Hotel Genel Müdürü Emirhan Özyardımcı, “Biz de 2015 yılından bu yana bölgede hizmet veriyoruz. The Ritz-Carlton, Çırağan Palace Kempinski, Swissôtel The Bosphorus gibi otellerin iç tasarımlarını yapan ünlü mimar Sinan Kafadar imzalı otelimizde yılda 39 bin kişiyi ağırlıyoruz. Konuklarımız daha çok Avrupa ve Ortadoğu’dan oluyor” diye anlatıyor.

Özyardımcı, Naz City Hotel’in geçtiğimiz ekim ayında, konaklama sektöründe ‘lüksün oscarı’ olarak adlandırılan İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards'ta ‘Avrupa'nın En İyi Butik Şehir Oteli’ unvanına layık görüldüğünden de bahsediyor.

DOLULUK YÜZDE 90’LARI BULDU

Bilindiği üzere iklim değişikliği, sıcaklıkların yükselmesine neden oluyor. Bu durum, bazı bölgelerde yaz sezonunun daha uzun olmasına ya da kış mevsiminin kısalmasına yol açabiliyor. Bu da, tatilcilere farklı mevsimlerde daha fazla seyahat fırsatı sunabilirken, aynı zamanda geleneksel tatil sezonlarını da karıştırabiliyor. Sektörde sezonsal değişimlere neden oluyor.

İklim değişikliğinin İstanbul’da turizm sektörünü olumsuz etkilediğini söyleyen Özyardımcı, “Artan sıcaklar geçtiğimiz yaz döneminde turistlerin yaz döneminde gezilerek görülmesi gereken İstanbul şehir tatillerini ertelemelerine neden oldu. Bu yaz, daha önceki yıllarda temmuz ayında yaşadığımız doluluğu ekim – kasım ayında yaşadık. Yazın İstanbul’da doluluk oranı yüzde 60’lardayken, ekim – kasım ayında yüzde 90’ları gördü” diye anlatıyor.

“2025’TE TURİZM ÇIKIŞ YAKALAYACAK”

2025 yılından umutlu olduklarını dile getiren Özyardımcı, hedeflerinin 2024’teki gecelemelerinin üzerine çıkmak olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Türkiye turizminin önümüzdeki yıl güçlü bir çıkış yakalayacağını düşünüyoruz.”

Turistlerin otel seçimlerinde artık sürdürülebilirlik de önemli bir kriter. Bunun için ‘sürdürülebilir turizm sertifikası’ alma sürecinde olduklarına da değinen Özyardımcı, şunları anlatıyor: “Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ve enerji tasarruflu sistemleri tercih ediyoruz. Su tasarrufu için su verimli cihazlar kullanıyoruz ve suyun geri dönüşümünü sağlıyoruz. Atıklarımızı azaltıyoruz, geri dönüşüm programlarını uyguluyor ve organik atıklarımızı kompostlanmasını sağlıyoruz. Ayrıca yerel çiftçilerden tedarik ettiğimiz gıda maddelerini kullanarak yerel ekonomiyi destekliyoruz.”

Otellerinde konaklayanlara İstanbul’da taksi sorununu yaşamamaları için çözüm bulduklarını da söyleyen Özyardımcı, onlar ücretsiz olarak sundukları shuttle servis hizmetiyle Nişantaşı ve Taksim’e kolayca ulaşım imkanı sunduklarından söz ediyor.



