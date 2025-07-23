İlçe 100 bininci Rus turisti ağırlamaya hazırlanıyor

Rusya-Türkiye arasında sefer yapan 11 katlı Astoria Grande isimli kruvaziyer gemi bugün yeniden Amasra Limanı'na yanaştı. Amasra Limanı'na seferler Ağustos 2022 tarihinde başlarken, 76. seferde bin 153 yolcu, 452 personel ilçeye geldi. Bu yıl 17. Seferini düzenleyen gemi ile yıl içerisinde bölgeye gelen yolcu sayısı 16 bin 75'e, personel sayısı ise 7 bin 513 kişiye ulaştı.





35 aydır gerçekleşen seferlerde ise toplam yolcu sayısı 63 bin 347, mürettebat sayısı 32 bin 994 oldu. Kruvaziyer turizm ile Rusya'dan Amasra'ya gelen 96 bin 341 kişi sayısının, Ağustos ayında da sürecek seferle 100 bine ulaşması hedefleniyor.



Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Ağustos ayında geminin bölgeye düzenlediği seferlerin 3. yılını doldurması nedeniyle etkinliklerin düzenleneceğini belirterek, yolcu sayısında ise 100 bin barajına ulaşacak olmanın heyecanını yaşadıklarını kaydetti.



Başkan Çakır, "Güneşli ve keyifli bir günde Amasralılar, Rus turistlerle buluştu. Ağustos ayında ise ilçemiz 100 bininci turisti ağırlamaya hazırlanıyor. Ayrıca seferlerde 3. yıl doluyor. Bu nedenlerle bir dizi etkinlik ite planlıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan ilçeye gelen turistler, turlarla Amasra'daki Kemere Köprüsü, Ağlayan Ağaç, Demirciler Çarşısı gibi yerlerin yanı sıra Bartın Irmağı, Güzelcehisar Lav Sütunları ile UNESCO Dünya Mirası Listesinde bulunan Karabük'un Safranbolu ilçesi gibi bölgedeki doğal güzellikleriyle, tarihi ve turistik yerleri de gezme fırsatı buluyor. Doğayla iç içe gün geçiren turistler, bölgedeki berrak ve serin plajlarında yüzerek, denizin, güneşin ve kumsalın da tadını çıkarabiliyor.