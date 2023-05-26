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İlk 4 ayda yabancı turist sayısı yüzde 27 arttı

Türkiye 2023 yılının ilk 4 ayında toplam 11 milyon 93 bin 247 ziyaretçiyi ağırladı. Aynı dönemde yabancı ziyaretçi sayısı 9 milyon 533 bin oldu. En çok ziyaretçi gönderen ülke 1 milyon 153 bin 341 ile Rusya oldu.

26 Mayıs 2023 | 13:16
Son Güncellenme: 26 Mayıs 2023 | 13:20
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İlk 4 ayda yabancı turist sayısı yüzde 27 arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yılın ilk 4 ayındaki yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 27,51 artarak 9 milyon 533 bin 933'e ulaştı.

Yurt dışı ikametli vatandaşların ocak-mart 2023 dönemi istatistikleriyle ziyaretçi rakamı 11 milyon 93 bin 247 oldu.

Yılın ilk 4 ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu ilk sırada yer aldı.

Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 134,94 artışla 1 milyon 153 bin 341 olurken, bu ülkeyi yüzde 18,74 artış ve 966 bin 336 ziyaretçi ile Almanya takip etti. Yüzde 17,45 artış ve 797 bin 956 ziyaretçi ile de Bulgaristan üçüncü sırada yer aldı. Bulgaristan'ı İran ve İngiltere izledi.

Nisanda artış oranı yüzde 29,03 oldu

Türkiye nisan ayında da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,03 artış ile 3 milyon 321 bin 824 yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Türkiye'ye nisan ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 16,72 artışla Almanya birinci, yüzde 192,48 artışla Rusya Federasyonu ikinci, yüzde 24,16 artışla İngiltere üçüncü basamakta yer aldı. İngiltere'yi Bulgaristan ve İran takip etti.

 

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