Akdeniz ve Ege’de yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan normalleşme sürecinin kısıtlamasız ilk pazar gününde ünlü sahiller doldu.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, “turizmin başkenti” Antalya’da hava sıcaklığı öğle saatlerinde 34 derece olarak ölçüldü. Antalyalılar ve tatilciler kısıtlamasız ilk pazar gününde kentteki ünlü Konyaaltı, Lara ve Sarısu plajlarında yoğunluk oluşturdu. Topçam ve Çaltıcak gibi denize yakın mesire alanlarında da uzun araç kuyrukları oluştu.Hava sıcaklığının 34, deniz suyunun 26 derece ölçüldüğü Kaş ilçesinde de yerli ve yabancı turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu. Tatilciler kısıtlamasız ilk pazar gününde Kabutaj Plajı’nda deniz kum ve güneşin tadını çıkardı. Kaş ile Kalkan arasındaki Kaputaş Plajı’nın geçiş güzergahında yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Bölgede yaşanan yoğunluk havadan drone ile görüntülendi.
İlçedeki Akçagerme Plajı da denize girmek isteyenlerin tercih ettiği yerler arasında yer aldı.
Muğla’nın turistik ilçeleri Fethiye, Bodrum, Marmaris ve Datça’da da sahillerde yoğunluk dikkat çekti. Fethiye’de hava sıcaklığı 34, deniz suyu sıcaklığı 26 dereceyi buldu. Ölüdeniz Mahallesi’ndeki Belcekız ve Kumburnu plajlarında vatandaşlar ve yabancı turistler, denizde yüzüp kumsalda güneşlendi.
Marmaris’te ise Belediye Halk Plajı, Uzunyalı, Turunç ve İçmeler sahillerinde tatilcilerden bazıları denizde yüzerken, bazıları da su sporları yaptı.
Gözde turizm merkezi Bodrum’da da Gümbet, Bitez, Kumbahçe ve Paşatarlası plajlarında tatilciler deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.
İzmirliler ve çevre illerden gelen tatilciler, Çeşme ilçesindeki ünlü Ilıca Plajı’nda yoğunluk oluşturdu. Sabahın erken saatlerinden itibaren Çeşme sahilleri doldu. Plajların önemli ölçüde dolduğu ilçede araç trafiğindeki yoğunluk da dikkati çekti.
Tatilcilerden Fatih Evsen, Manisa’dan geldiklerini belirterek kısıtlamanın kalkmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Diğer günler çalıştığı için sadece pazar günü tatil yapabildiklerini ifade eden Evsen, “Uzun süredir kısıtlamalardan dolayı hiçbir yere gidemiyorduk. Evlerde çok sıkılıyorduk. Çok iyi oldu. İnsanlar çok sıkılmış. Dört gözle bugünü bekliyorduk aslında. İnşallah bu virüs tamamen biter, eski günlerimize döneriz.” dedi.
Öte yandan Kovid-19 sürecinde deniz ve rüzgardan uzak kalan sörf tutkunları Alaçatı’da sörfün tadını yaşadı.
Aydın’ın Didim ve Kuşadası ilçesindeki sahillere de yerli ve yabancı turistler akın etti.Kuşadası’nda Kadınlar Denizi Plajı, Sevgi Plajı ve Kuştur Sahilinde yoğunluk oluştu. Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı da yoğunluktan dolayı araç trafiğine kapatıldı. Didim’de de dünyaca ünlü Altınkum Plajı, turistlerin tercih ettiği yerlerin başında geldi. Bazı turistler tekne turlarıyla ilçedeki koylarda yüzmeyi tercih etti.
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