İzmirliler ve çevre illerden gelen tatilciler, Çeşme ilçesindeki ünlü Ilıca Plajı’nda yoğunluk oluşturdu. Sabahın erken saatlerinden itibaren Çeşme sahilleri doldu. Plajların önemli ölçüde dolduğu ilçede araç trafiğindeki yoğunluk da dikkati çekti.

Tatilcilerden Fatih Evsen, Manisa’dan geldiklerini belirterek kısıtlamanın kalkmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Diğer günler çalıştığı için sadece pazar günü tatil yapabildiklerini ifade eden Evsen, “Uzun süredir kısıtlamalardan dolayı hiçbir yere gidemiyorduk. Evlerde çok sıkılıyorduk. Çok iyi oldu. İnsanlar çok sıkılmış. Dört gözle bugünü bekliyorduk aslında. İnşallah bu virüs tamamen biter, eski günlerimize döneriz.” dedi.

Öte yandan Kovid-19 sürecinde deniz ve rüzgardan uzak kalan sörf tutkunları Alaçatı’da sörfün tadını yaşadı.